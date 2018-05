Una guitarra eléctrica de Bob Dylan subastada por 495.000 dólares Una guitarra de Bob Dylan, emblema de su paso al sonido eléctrico, se vendió el sábado por 495.000 dólares en Nueva York, en una subasta dedicada a "iconos de la música".

Actualizado: 20 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

La guitarra, una Fender Telecaster de 1965 que perteneció a Robbie Robertson, guitarrista de Bob Dylan, fue utilizada tanto por Dylan como por Eric Clapton y George Harrison, según la casa de subastas Julien, que organizó la subasta. Se había estimado que la venta sería por entre 400.000 y 600.000 dólares.

Este artículo marcó la conversión del cantante folk de "The Times They Are A-Changin'", al eléctrico de canciones como "Like a Rolling Stone".

Otros artículos subastados el sábado fueron la primera guitarra eléctrica de George Harrison, una Hofner Club 40, vendida por 430.000 dólares; o una Fender Telecaster rosa fabricada por Elvis Presley en 1968, adjudicada por 115.200 dólares.

Un cinturón de Elvis que llevó durante un concierto en Hawái en 1972 alcanzó los 354.400 dólares y un anillo de diamantes en forma de estrella llegó a los 100.000.

También salieron a la venta productos de Michael Jackson, como el traje rojo que lució en el videoclip de "Thriller", adjudicado por 217.600 dólares, y un cinturón del artista con una hebilla de plata con las letras BAD, título de uno de sus éxitos, vendido por 179.200 dólares.

(AFP)