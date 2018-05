Régimen de compras por internet “implícitamente protege al comercio en Uruguay” En Uruguay la regulación actual de las compras por internet en el exterior forma parte de un sistema de regímenes especiales que ya protege al comercio local. Además muchas personas compran a través de este sistema por ausencia del producto en el mercado local y no por un tema de precios más baratos, dijo a No toquen nada el contador y docente especializado en temas tributarios, Gustavo Viñales.

Actualizado: 22 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Según Viñales falta información arriba de la mesa en el debate entre la Cámara de Comercio y Servicios y la Asociación Uruguaya de Empresas de Servicios Expreso junto a la Cámara Uruguaya de Courrier.

Uno de los elementos es que el régimen de compras por internet en el exterior no es el único régimen especial de importaciones de Uruguay.

"Si quitamos la excepcionalidad, eso sería gravarlo con el IVA, entonces tenemos que sacarle la cantidad de restricciones y limitaciones que tiene -de monto, peso, forma de pago, etcétera- pero además traer del otro lado esa excepcionalidad que tiene el comercio que sobregrava la importación de los contribuyentes en un 50%. Si uno dijera 'voy a liberalizar el comercio o la importación de bienes por no contribuyentes, no le voy a poner límites y sí lo voy gravar con impuestos', yo no me opongo. De alguna manera hacemos un régimen general. Pero cuando tenemos régimenes excepcionales de un lado y del otro, cada uno cuenta la parte de la excepcionalidad que lo afecta", señaló.

Según Viñales el argumento de la Cámara de Comercio de que cobrar IVA a las compras por internet en el exterior no viola el acuerdo TIFA con Estados Unidos es válido.

"Efectivamente se podía interpretar que el IVA no es un cargo aduanero y claramente es un impuesto interno que equilibra el ingreso de los bienes al país con el régimen de circulación interna de bienes en el Uruguay. Esa posición de la Cámara es válida", expresó.

El especialista en temas tributarios destacó algunos datos de comparación internacional del sistema uruguayo y un desafío para evitar el doble cobro de impuestos, en origen y en destino, que implicaría cobrarle el IVA a estas compras.

"En términos de comparación internacional claramente los régimenes que se compararon, Chile y Colombia, todos tienen montos mayores a Uruguay: 1000 o 2000 dólares. Y tienen en algún caso IVA y en otro caso no tienen IVA hasta determinado monto. Si uno fuera a pensar en gravarlo con IVA de verdad tenemos que ir a un régimen donde prevea que la mayor parte de esos bienes pagaron IVA en origen, es decir, no son exportaciones, con lo cual nosotros deberíamos tratarlo a ese IVA en origen como si fuera un crédito o un IVA compra y hacer una liquidación simplificada en Uruguay que pagara un diferencial de tasas", explicó.