Astori sobre Venezuela: “no creo que haya sido una elección democrática” El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo estar de acuerdo con el comunicado de Cancillería sobre Venezuela pero afirmó que para él las elecciones en aquel país no fueron democráticas.

Actualizado: 23 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Astori habló en rueda de prensa este martes durante la celebración de los 24 años de su sector, Asamblea Uruguay.

“Lo que ha resuelto la Cancillería, esto es el gobierno nacional, exhortar a Venezuela a no aislarse del mundo y la región, es absolutamente compartible”, dijo Astori.

“Ahora yo creo que una elección con proscriptos y presos políticos no tiene el valor democrático que debería tener la elección que los demócratas y republicanos queremos también para los venezolanos. Por un lado comparto la exhortación de no aislarse pero por otro lado no creo que esta haya sido una elección democrática”, agregó.