Bauzá: “no la esperaba, nadie sabía que existía esa grabación” Sebastián Bauzá, expresidente de la AUF, habló en La Mesa de los Galanes de DelSol 99.5 sobre los audios difundidos en las últimas semanas que reafirmaban su inocencia en la recepción de coimas. Dijo que si bien en los juicios contra los jerarcas de las asociaciones que se están llevando a cabo en Miami ya se había probado que no las había recibido, no esperaba que existiera una grabación que lo explicitara.

Actualizado: 23 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

“No sabía nada. La noche anterior a que se conocieran me llegó un mensaje de un periodista paraguayo y lo dejé ahí. Al otro día, cuando me levanté a las 6:00, empecé a escuchar y no podía creer”, dijo Bauzá en La Mesa de los Galanes de DelSol 99.5 sobre cómo se enteró de la noticia.

Semanas atrás, Globo Esporte reveló conversaciones entre José Hawilla, exdueño de Traffic, y varios dirigentes y empresarios del fútbol sudamericano. En uno de ellos, Alejandro Burzaco, exCEO de Torneos y Competencias, le explica a Hawilla cómo se repartía el dinero entre los dirigentes de las asociaciones del continente, aclarando que “hay un país al que no le tenemos que dar nada”, en referencia a Bauzá, “porque es honesto, y ahora acaban de expulsarlo”.

Si bien comentó que su causa se cerró en octubre de 2017 y que poco después Burzaco reconoció que Bauzá no había recibido ninguna coima durante un juicio en Miami, el expresidente de la AUF dijo que la aparición de los audios “es limpiarse definitivamente”.

Bauzá contó que durante su etapa como dirigente “iba juntando actas” que demostraran que él votaba en contra que el resto de los presidentes, y expresó: “sabía que toda esa información algún día me iba a salvar”.

También dijo que pasó los dos peores años de su vida en ese período en el que se puso en duda su honestidad como dirigente, estando “embarrado en este tema sin tener nada que ver”.

Se refirió a las desprolijidades que existían en la Conmebol en la época, contando, por ejemplo, que las penas para los jugadores expulsados en torneos internacionales se acordaban en conversaciones entre los jerarcas, sin un tribunal de penas independiente mediante. “Manejan así el tema, es muy difícil enfrentar a los que están así”, dijo.

Consultado sobre su relación con el fútbol tras su salida de la AUF, dijo: “sigo mirando y jugando al fútbol, sigo viendo a Bella Vista en la C; por supuesto que no voy a volver más al fútbol, y cuando estás metido en el tema tratás de salir lo mejor parado o luchar, en este caso, por la asociación para que no te maten acá”.

Al respecto, recordó que en el Mundial de Sudáfrica se dio un error de la terna arbitral uruguaya en el partido entre Inglaterra y Alemania que perjudicó a los ingleses, que fueron eliminados. Cuando Uruguay iba a jugar las semifinales con Holanda, le tocaba una terna inglesa y Bauzá temía que hubiera una “venganza”.

“Tenía que pedir una reunión con (Julio) Grondona, (Gorka) Villar y (Nicolás) Leoz para pedir que me cambiaran la terna arbitral, y yo venía de no votarles el balance. Pero hay ciertos códigos, era el tipo que nunca pidió nada, al que nunca le dieron nada y, por lo tanto, te respetan, y eso está bueno”, añadió.