Astori defendió el TLC con Chile y rechazó “actitudes intransigentes” El ministro de Economía Danilo Astori cuestionó en un almuerzo de ADM el documento sobre negociación de tratados comerciales aprobado por el Plenario del Frente Amplio.

Actualizado: 25 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

"No se llega a acuerdos con actitudes intransigentes, con actitudes inflexibles. No es posible adoptar posturas a aplicar en todos los casos, como si pretendiéramos definir y aplicar en la práctica un llamado 'formato Uruguay' de la negociación, que se apoya en un conjunto de criterios que no modificamos. Sobre las actividades consideradas estratégicas no es aconsejable adoptar un criterio permanente de exclusión de la negociación, también hay que negociar sobre las actividades estratégicas, así como con respecto a las que no lo son tampoco hay que tratarlas siempre como una moneda de cambio", señaló Astori.

El documento fue aprobado por el Plenario del Frente Amplio, que dejó en suspenso su decisión sobre si aprobar o no en el Parlamento el TLC ya firmado con Chile.

El ministro dijo que el debate relevante va más allá de ese tratado y tiene que ver con los logros de Uruguay hasta ahora en su estrategia de inserción internacional.

"Nuestra posición va más allá del TLC con Chile. Es un punto específico que se está discutiendo. Nuestra posición es que Uruguay tiene que abrirse mucho más, mucho más de lo que está abierto. Hemos conseguido muy poco en una trayectoria relativamente larga. Tenemos que abordar con nuestros socios del Mercosur un enfoque común, pero a partir de ese enfoque común, abrirnos al mundo. No esperar a tener calidad para abrirnos, sino abrirnos para tener más calidad", expresó.

Para ilustrar la situación de Uruguay, Astori comparó el acceso a mercados de nuestro país con Chile.

"La principal desventaja competitiva que tiene hoy el Uruguay radica en el muy pobre acceso con preferencias a los mercados del mundo. Las diferencias entre Uruguay y Chile: en Uruguay apenas un 36% de su comercio aparece accediendo a mercados con preferencias arancelarias; y por otro lado en Chile prácticamente la totalidad de sus exportaciones acceden a mercados con preferencias arancelarias", dijo.

También mostró la desventaja que tiene Uruguay con sus principales competidores en el acceso a su principal socio comercial, que es China.

"Estas son las comparaciones de los accesos de Uruguay y sus competidores como Nueva Zelanda y Australia al mercado de China en productos fundamentales como la soja, la leche en polvo, la carne bovina deshuesada y productos derivados de la producción ovinas, para los cuales el mercado chino ha sido fundamental. Esta es la principal desventaja competitiva que tiene hoy Uruguay para encontrar un nuevo lugar en el mundo", señaló.

"Gobernar es arriesgar. Algunos creen que el principal riesgo es equivocarse. No estoy de acuerdo. El principal riesgo es dejarse llevar por la corriente, sin rumbo. El principal riesgo es paralizarnos y dedicarnos a explicar las dificultades que tenemos que enfrentar. Estoy seguro de que como sociedad, porque ya lo hemos logrado, sabremos evitar esa actitud y dar el salto que podemos y debemos dar, empujados por ese gran estímulo que se llama confianza", dijo Astori.