Acuerdo educativo no se logra “sin un conflicto fuerte” Pedro Ravela dijo que "va a haber conflicto" para lograr el acuerdo educativo que propone Eduy21.

Actualizado: 27 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

"Mi posición personal es que esto no sale sin un conflicto fuerte", dijo Ravela que es columinista de No toquen nada (DelSol) e integrante de Eduy21.

El exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa destacó la presencia de Yamandú Orsi en el acto de presentación del "Libro Abierto" de Eduy21 ya que es un "eventualmente candidato a la presidencia".

"Él una de las cosas que dijo fue: 'está muy bien todo esto pero si no es con el acuerdo y el consenso de todos, los cambios no salen'. Algunos dentro de Eduy21 tienen esa postura. Mi postura personal es que ya llevamos 15 años del Frente intentando negociar con los sindicatos y ponerse de acuerdo, y no se logran poner de acuerdo para cambios minúsculos como pasar de un año a dos la elección de horas en Secundaria", señaló Ravela.

"Yo creo que para llevar esto adelante hay que construir un acuerdo amplio, que fue lo que destacó Caetano, pero al mismo tiempo el propio Caetano dijo que no va a haber unanimidades en la democracia, entonces va a haber un cierto nivel de conflicto", agregó.