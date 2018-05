Fiscal consideró que López Mena y Calvo Sánchez no engañaron al Estado El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió el archivo de la causa que tenía como indagados a los empresarios Juan Carlos López Mena y Hernán Calvo Sánchez por la subasta de los siete aviones de la ex empresa Pluna SA.

Actualizado: 29 de mayo de 2018 | Por: Emiliano Zecca

Los empresarios López Mena y Calvo Sánchez quedaron como indagados en esta causa en 2014. Es una pieza separada del expediente principal de Pluna y solo se enfocó en el remate de los siete aviones CRJ Bombardier de la ex- Pluna S.A, que se hizo en el mes de octubre de 2012.

Pacheco estudió las responsabilidades penales de ambos por su participación en la subasta y pidió el archivo de la causa porque no encontró posibles delitos penales. El fiscal consideró que no hubo estafa porque eso implicaría que los indagados realizaron “estratagemas o engaños” para obtener un beneficio y perjudicar a un tercero, que en este caso sería el Estado uruguayo. Sin embargo, en su resolución explicó que López Mena “captó” el interés de la empresa española Cosmo en el remate y mantuvo reuniones con las autoridades uruguayas para viabilizar su presentación, o sea que no ocultó su rol en esta subasta.

Según el fiscal, todo se hizo dentro de las normas civiles y comerciales aplicables, por eso las vicisitudes que siguieron luego del remate se resolvieron en ese marco, sin perjuicio de las responsabilidades penales atribuidas a los funcionarios públicos, ambas abordadas en el expediente principal.

“Tanto las circunstancias que rodearon la presentación de la empresa Cosmo, avalada por el BROU, como el desistimiento de la oferta por los múltiples motivos que se esgrimieron, como las controversias jurídicas que se suscitaron entre el BROU y la aseguradora BOSTON para el cobro de la póliza, como la asunción del pago del aval por parte del indagado López Mena, como el préstamo de 500.000 euros de éste a la empresa Cosmo, no evaden el marco de la esfera del derecho civil y comercial, y no concurren los requisitos que prevé el tipo penal de la estafa (artículo 347 del Código Penal) ni se vislumbran conductas dolosas intencionalmente dirigidas a causar un daño al Estado o al fideicomiso”, explicó Pacheco en su fallo.

El fiscal sostuvo que analizó las circunstancias del caso, el intercambio de mails entre los involucrados, las declaraciones de los indagados y de testigos que depusieron en autos, y de esta información no se pudo “inferir una intención dolosa o una maniobra orquestada en la presentación de la empresa Cosmo”. “Por el contrario, dan cuenta del giro que tuvieron los acontecimientos con posterioridad a la subasta, que condujeron a su posterior desistimiento de la oferta, con las consecuencias jurídicas que implicaba”, agregó.

La causa principal

En la causa principal de Pluna fueron procesados el ex ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y el ex presidente de Banco República (BROU), Fernando Calloia. Este expediente todavía sigue abierto y está en un Tribunal de Apelaciones. Calloia fue condenado en primera instancia y Lorenzo fue absuelto por la jueza María Helena Mainard. Sin embargo, Pacheco apeló la decisión en el caso del ex ministro de Economía.

Según el fiscal, el aval que el BROU otorgó de forma “irregular” a la empresa Cosmo no se hubiera dado sin la gestión telefónica de Lorenzo ante Calloia para expresar la necesidad que tenía el Poder Ejecutivo de que la operación se hiciera. Pacheco argumentó que Lorenzo ejerció una presión indebida sobre el presidente del BROU y por eso también es responsable.

Además, en esta causa de Pluna fueron procesados por estafa en reiteración real los ex directores de Pluna SA, Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde. En este caso el estafado fue el Estado uruguayo.

Los empresarios argentinos estuvieron un año en prisión y ahora están libres e incluso pueden salir del país con autorización.

La causa de Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde, está en otro expediente que todavía no tiene acusación fiscal. Actualmente, está siendo analizada en un Tribunal de Apelaciones por recursos que fueron presentados por las defensas de los procesados. Pacheco deberá analizarla cuando tenga el expediente.