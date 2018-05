Asesinato de una trabajadora en Pinamar desata la rabia de vecinos y de Orsi El asesinato de Claudia Ferreira en Pinamar generó este miércoles un corte durante horas en la Ruta Interbalnearia, además de una dura reacción del intendente canario, Yamandú Orsi.

Actualizado: 31 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

La mujer fue asesinada en un intento de rapiña en la noche del martes después de salir de su trabajo en una estación de servicio.

Orsi se sumó a la indignación de sus vecinos, primero con un tuit.

Hoy es un día oscuro, triste. Una trabajadora de mi barrio fue asesinada en una rapiña. Confieso que me cuesta ser del todo racional en estos casos. La rabia y la impotencia me dominan. Algo tengo claro: Acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe — yamandu orsi (@OrsiYamandu) 30 de mayo de 2018

“Hoy es un día oscuro, triste. Una trabajadora de mi barrio fue asesinada en una rapiña. Confieso que me cuesta ser del todo racional en estos casos. La rabia y la impotencia me dominan. Algo tengo claro: Acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe”, escribió el intendente.

Después el dirigente del Movimiento de Participación Popular y eventual precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio, agregó otro tuit: “Hace tiempo que veo más presencia policial en la zona, sé que los cambios en el CPP son buenos”.

Hace tiempo que veo + presencia policial en la zona, sé que los cambios en el CPP son buenos. Hay respuestas, hay más eficiencia, de verdad es visible. La mayor coordinación en políticas sociales sirve. Pero cuando para algunos la vida no vale nada, cuesta ver el camino justo https://t.co/rQrTzWSysD — yamandu orsi (@OrsiYamandu) 30 de mayo de 2018

Más tarde, en diálogo con Radio Uruguay, el intendente Orsi volvió a hablar del tema.

“Por un detalle te meten un puñal hasta el corazón, da lo mismo. Ya no es un empujón y tirarte al piso. Y se da en una localidad donde me he acostumbrado a ver más policías que antes. Ahora la sensación que uno tiene, no sé si es reflexión, es que toda respuesta parece quedarse corta. El nuevo Código del Proceso lo estamos esperando todos y lo van a reformar, está bueno, hay que ser más efectivo, más rápido. El propio presidente planteó a raíz de la reunión en San Luis políticas sociales mucho más coordinadas y hay respuestas y hay trabajo. Cuando pasan estas cosas se tiene la sensación de que a veces nos quedamos cortos. Este cambio cultural, donde hay gente para la que la vida no vale nada, hace que los caminos sean difíciles de encontrar”, afirmó.

La mujer asesinada tenía 45 años y un hijo de dos. Según relató en una carta pública quien la contrató para el trabajo en la estación, había logrado ese embarazo tras varios intentos.

“Ha muerto a manos de un criminal, delincuente, vago sin escrúpulos, una mujer joven, una ciudadana ejemplar de este bendito país, una persona trabajadora, honesta, responsable, madre y esposa”, escribió el empresario Pablo Juambeltz, que ya no está al frente de la estación.

“Claudia peleó contra la naturaleza, en la búsqueda de ser madre, perdió varios embarazos hasta que por un tratamiento logró serlo, hace apenas dos años, por lo que nos queda hoy una familia destruida y un uruguayo de apenas 2 años sin lo más preciado que tenía: su madre”; agregó en la misiva.