Orsi “transmite un mensaje de desesperanza muy peligroso”

Actualizado: 31 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

Luego del asesinato de una mujer en Neptunia tras un intento de rapiña, el intendente de Canelones escribió un tuit que decía: “confieso que me cuesta ser del todo racional en estos casos. La rabia y la impotencia me dominan. Algo tengo claro: acá sí son ellos contra nosotros. La mala gente existe”.

Luego, Orsi declaró a Radio Uruguay: “por un detalle te meten un puñal hasta el corazón, da lo mismo. Ya no es un empujón y tirarte al piso. Y se da en una localidad donde me he acostumbrado a ver más policías que antes. Ahora la sensación que uno tiene, no sé si es reflexión, es que toda respuesta parece quedarse corta. Al nuevo Código del Proceso lo estamos esperando todos y lo van a reformar, está bueno, hay que ser más efectivo, más rápido. El propio presidente planteó a raíz de la reunión en San Luis políticas sociales mucho más coordinadas y hay respuestas y hay trabajo. Cuando pasan estas cosas se tiene la sensación de que a veces nos quedamos cortos. Este cambio cultural, donde hay gente para la que la vida no vale nada, hace que los caminos sean difíciles de encontrar”.

Al respecto, Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, dijo en No toquen nada que si se escucha rápidamente se interpreta como un apoyo al Código del Proceso Penal “pero el mensaje es otro, lo que transmite es un mensaje de desesperanza que me parece muy peligroso”.

Agregó que si bien Orsi se disculpa por no hablar desde la razón, para Reyes “un gobernante no puede darse esas licencias; no puede hablar dejando de lado la razón para empatizar con la gente”. Dijo que si bien los políticos hacen esto último no debe hacerse “en términos tales que, en definitiva, los vecinos salgan y linchen a alguien porque piensan que una persona es responsable de un delito”.

También se refirió al rol de los medios de comunicación, que “presentan siempre el escándalo para generar una campaña moralizadora de los que están mirando”; autoatribuyéndose por error ese rol, y añadió que esos mensajes “están generando una forma de legitimar una respuesta de pérdida de garantías, como que hubiera necesidad de pérdida de garantías para ser más eficientes” en el control de la criminalidad, “y eso es una falacia, no es así”, comentó.

Respecto a lo dicho por Orsi de distinguir a “ellos” y “nosotros”, el presidente de la Asociación de Magistrados expresó que con ese discurso “estamos generando una cosa de ‘son ellos o nosotros’, que es un mensaje de muy mala calidad institucional: no hay uno sin los otros; tenemos que apostar a la cohesión y no a la exclusión, no aumentar la fractura social porque los otros también miran la televisión”.

“No digo que haya que hablarle dulcemente a los asesinos. Simplemente, que hay un fenómeno de marginalidad que todos sabemos, que lo señala Mario Layera -jefe nacional de Policía- también, que pasa desapercibido: él habla de la cultura del consumo y la cárcel como factores fundamentales para el incremento de la violencia”, añadió Reyes.