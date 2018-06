Sendic, sin comentarios sobre Vázquez y Miranda, denuncia a la oposición El ex vicepresidente Raúl Sendic se mostró indiferente ante la opinión del presidente del FA, Javier Miranda, que señaló que debería renunciar a ser candidato y también declaró a los periodistas que no le responderá a Tabaré Vázquez a través de los medios.

Actualizado: 01 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

El presidente dijo sentirse decepcionado por su compañero de fórmula que esta semana fue procesado por abuso de funciones y peculado por su actuación como presidente de ANCAP.

“Esa es una consideración que hace el presidente del Frente Amplio, yo no tengo ningún comentario para hacer. Él está en su lugar y yo en el mío. Que Tabaré Vázquez esté decepcionado... solo voy a decir unas palabras: no voy a contestarle a Tabaré Vázquez a través de la prensa. Tabaré me mandó en varias oportunidades mensajes a través de la prensa, nunca jamás le contesté a través de la prensa y no lo voy a hacer ahora”, dijo.

Sendic consideró que los denunciantes de sus casos de corrupción no lograron el resultado que querían.

“Toda la expectativa que tuvo la oposición sobre esto, y algunos otros sectores que no son solo de la oposición, están un poco frustrados. Se imaginaban una especie de Petrobras uruguaya que nunca ocurrió. Entiendo que la jueza toma una decisión en medio de múltiples presiones, la causa más grande que ha tenido Uruguay en los últimos tiempos que termina con esta situación casi absurda si la comparamos con la de América Latina”, afirmó.

Sendic también atacó a algunos de quienes presentaron denuncias en su contra en la Justicia.

“Del grupo de personas que llevó la denuncia a la Justicia, para mencionar solamente a tres: el senador Álvaro Delgado estuvo años y todavía está usurpando un predio de Colonización que consiguió con la tarjeta de un político hace mucho tiempo, no le corresponde; el senador Bordaberry con sociedades off shore en Panamá para evitar los impuestos en Uruguay; y el otro, el abogado del Partido Nacional, Pablo Correa, que está siendo ahora investigado por ser uno de los autores en Uruguay del lavado de dinero de Oderbrecht”, denunció.

Vázquez reconoció su decepción en una entrevista que le concedió a la revista Noticias.

Ayer en No toquen nada, el presidente del FA, Javier Miranda, dio su opinión sobre la situación de Sendic y lo que, según él, deberían hacer el propio Sendic o el Frente Amplio.