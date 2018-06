“No hay dónde esconderse”: Scarlett Johansson reflexiona sobre Time's Up ​"Realmente no hay dónde esconderse": Scarlett Johansson, actriz multimillonaria de Hollywood y heroína de la saga "Los Vengadores", reflexiona sobre su música, la revolución del Time's Up y el derrumbe del productor Harvey Weinstein en una entrevista con la AFP.

Actualizado: 03 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

AFP