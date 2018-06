Ceremonia inaugural de Rusia 2018 con bajo perfil Pocos dirigentes extranjeros en el palco de autoridades y la tradicional ceremonia de inauguración reducida: el inicio del Mundial de fútbol de Rusia-2018, el jueves en Moscú, tendrá un perfil bajo, en contraste con ediciones anteriores.

Actualizado: 14 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

La crisis repetidas entre Rusia y los países occidentales por un lado y el deslucido atractivo deportivo del partido inaugural, entre Rusia (70ª de la clasificación FIFA) y Arabia Saudí (67ª), han pesado para una jornada donde la simplicidad y la modestia serán el tono dominante.

Según el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobianin, una decena de dirigentes extranjeros estarán junto al presidente ruso, Vladimir Putin, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el estadio moscovita.

Entre ellos, muchos líderes de exrepúblicas soviéticas, como los presidentes de Kazajistán (Nursultan Nazarbaiev), Kirguistán (Sooronbay Jeenbekov) y Azerbaiyán (Ilham Aliev) o el nuevo primer ministro armenio (Nikol Pachinian), que llegó al poder el pasado mes. El primer ministro libanés Saad Hariri y el presidente ruandés Paul Kagame estarán igualmente presentes.

Más significativa será la presencia, anunciada por el Kremlin, del presidente de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Kim Yong Nam, dos días después de la histórica cumbre en Singapur entre Donald Trump y Kim Jong Un, los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte.

También se espera la presencia en la inauguración del Mundial del princípe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Ben Salman.

Sobre el césped, el espectáculo previo al partido tendrá un formato reducido.

"La ceremonia de apertura tendrá un formato ligeramente diferente al de precedentes ediciones. Este año, la ceremonia tendrá como eje las actuaciones musicales y será más cerca del inicio del partido, justo media hora antes del mismo", explicó la FIFA en un comunicado.

Robbie Williams y un concierto de ópera

Está programado un concierto de no más de treinta minutos, en el que estará la estrella del pop británico Robbie Williams, junto a la soprano rusa Aida Garifullina, presentada como "una de las jóvenes voces más aclamadas de Rusia".

"He hecho muchas cosas en mi carrera y estar en la apertura del Mundial de la FIFA ante 80.000 aficionados al fútbol en el estadio y millones en todo el mundo es un sueño de infancia que hago realidad", declaró en un comunicado Robbie Williams, intérprete de éxitos como "Angels', "She's the One" o "It's Only Us", prometiendo "un espectáculo inolvidable".

También formará parte de los prolegómenos al primer partido el excampeón brasileño Ronaldo.

La FIFA no ha realizado ningún anuncio sobre la presencia de Will Smith, autor junto al puertorriqueño Nicky Jam y la cantante albanesa Era Istrefi del himno oficial del Mundial, "Live it up".

"Al mismo tiempo, la acción se extenderá más allá del estadio, implicando a la ciudad y a la zona que rodea el recinto", aseguró Felix Mijailov, director artístico ya del sorteo de las eliminatorias mundialistas en 2015 y de la ceremonia de la Copa de las Confederaciones en 2017.

AFP