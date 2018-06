Tabárez quiere que juegue Salah porque su lesión “despierta solidaridad” El entrenador uruguayo Óscar Tabárez y el capitán de la selección Diego Godín hablaron en conferencia desde Ekaterimburgo antes del partido del viernes contra Egipto. Tabárez destacó que la selección está bien y que respeta mucho al equipo africano.

Actualizado: 14 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

Diego Godín habló en primer lugar y dijo que la preparación del equipo no depende de la presencia de Mohamed Salah, estrella del equipo egipcio que se lesionó en la final de la Champions League.

“Está claro que Salah es un grandísimo jugador, determinante, importantísimo para su selección pero nos preparamos de la misma manera estando él o no. Estamos con la máxima concentración, preparándonos a conciencia de lo que tenemos que hacer, y de las precauciones que tenemos que tomar de Egipto”, agregó Godín en conferencia.

Consultado sobre si haría que lo hizo el defensa de Real Madrid, Sergio Ramos, para frenar a Salah, Godín dijo que no creía en la mala intención de nadie, y que dicha jugada le pareció “una de las muchas que hay en el fútbol y que pueden pasar dentro del campo”. “A mí me quitaron tres dientes, qué te voy a decir. Son cosas que pasan el fútbol”, comentó.

Óscar Tabárez comenzó respondiendo sobre el técnico argentino que dirige a Egipto, Héctor Cúper, diciendo que lo conocía desde hace muchos años y que está al tanto de lo que ha hecho con la selección que enfrentará a Uruguay y de sus virtudes.

También dijo que el equipo está bien, sin pensar que ya tienen algo conseguido. “La historia del partido que se jugará mañana no la sabe nadie. Todos los partidos, ni que hablar en los Mundiales, saben de sorpresas y cosas inexplicables. Respetamos mucho a Egipto”, dijo el entrenador.

Tabárez también se refirió a Mohamed Salah, y dijo que espera que pueda disputar el partido del viernes. “Me alegraría por el jugador después de esa circunstancia en un partido soñado. Para el que haya tenido ese accidente, es algo que despierta la solidaridad, pero no es la primera vez que sucede en el fútbol”, mencionó. Consultado si creía posible que Cúper estuviera cubriendo la situación de que el jugador aún no esté apto para jugar, dijo que no tenía cómo saberlo porque su recuperación se realizó con privacidad en Inglaterra.

“No es que vamos a hacer un esquema de integración del equipo si juega y otro si no lo hace, pero es un talento del futbol y, como siempre que se juega con un gran jugador, hay que tomar precauciones y tratar de controlar dentro de lo posible sus puntos fuertes, que son muchos”, agregó.

Además, habló sobre Luis Suárez, y dijo que llegaba a este Mundial con más madurez futbolística, familiar y personal. “Creo que se ha mentalizado mucho y se ha preparado para el Mundial. Responde a lo que yo creo de Luis, que además de ser un gran jugador es muy inteligente. Este Mundial lo encuentra en plena madurez y creo que todo lo bueno que pueda hacer acá es más que aprovechable para el equipo”, dijo Tabárez.

Aseguró que los 23 jugadores del plantel “están en perfectas condiciones físicas”, despejando dudas sobre la salud de Guillermo Varela.