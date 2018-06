El CGM no pudo con el tránsito en la Avenida Rivera A dos años de funcionamiento del Centro de Gestión de Movilidad (CGM) se lograron bajar los tiempos de circulación en un 10 o 15%, pero la Avenida Rivera es una excepción.

Actualizado: 22 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

A través de la coordinación semafórica del CGM en algunas zonas de Montevideo y de los sistemas de conteo vehicular, que antes se hacía a mano, se definieron las demoras, el volumen de vehículos y las colas en el tránsito en tiempo real. Luego, y a partir de esta información, la Intendencia de Montevideo elaboró planes semafóricos, que el sistema elige de acuerdo a los datos del tránsito en el momento.

El director del CGM, Boris Goloubintseff, dijo que las mejoras se consiguieron en zonas como Avenida Italia, 8 de Octubre y la rambla, pero en otro tramos como Avenida Rivera no pudieron y a partir de la nueva fiscalización de la prohibición de no estacionar esperan lograr resultados. “Rivera, entre Soca y Luis Alberto de Herrera, es la zona más complicada. También hay un tramo en la llegada al este, hacia Batlle y Ordoñez que se complica. Luego, hacia adelante, en el sentido de Malvín se ensancha y mejora”, explicó.

El problema de Rivera, según Goloubintseff, es que es una arteria con capacidad casi completa en horas punta. “No pudimos, a pesar de que en algunos tramos ha mejorado con una definición de dos carriles que muchos no respetan o no se animan a respetar porque es angosta. Es una avenida que tiene árboles, entonces el ómnibus no circula contra la vereda y cuando va circulando un ómnibus no funcionan los dos carriles. Nosotros la modelizamos para dos carriles, pero si no tuviera los dos carriles tendríamos planes de muy poca eficiencia”, sostuvo.