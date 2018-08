PIT-CNT reclama “audacia para tocar a los más poderosos” El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que hubo un muy alto acatamiento del paro general de este miércoles.

Actualizado: 23 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

Pereira criticó al gobierno por no subir los impuestos a los empresarios.

“Con total claridad decimos que al gobierno le faltó audacia para tocar a los más poderosos. No es cierto que no hubo ningún cambio tributario en este período porque era una promesa electoral. En este período se tocó el IRPF en las franjas más altas, pero también se todo las deducciones. Y un trabajador de medianos ingresos o altos ingresos tuvo una pérdida del poder de compra. El problema es por qué no se hace lo mismo con el IRAE, ¿cuál sería el pecado capital?”, afirmó.

Pereira dijo que se paró también contra la plataforma de las cámaras empresariales en los consejos de salarios.

“Cada uno de los compañeros del sector privado o público que ha ido a negociar ha puesto primero cubrir las vacantes, coloca primero el trabajo, el empleo. Pero no por eso deja de colocar el salario. Y nunca vamos a sentir vergüenza por pelear por vivir mejor”, dijo.

En la página del PIT-CNT se sostuvo que la medida de paro general tuvo un alto impacto.

“La ciudad amaneció casi en silencio. Las calles aún a estas horas de habitual vorágine y reiterados congestionamientos de tránsito, ahora están casi desiertas. El PIT-CNT logró una respuesta de alto impacto con la medida que se viene desarrollando durante esta jornada”, publicó la central.

Pereira se refirió a los consejos de salarios del sector rural y dijo que van a respaldar a los trabajadores de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).

“La Federación y la Asociación Rural en el sector arroz plantean la inexistencia de aumentos salariales. Quince días después se retiran del ámbito tripartito para no pagar un correctivo de 400 pesos en salarios de 20.000. ¿Esta es una actuitud negociadora o una actitud que deberían ser cuestionada por toda la sociedad? Yo entiendo que se acostumbraron a no negociar con nadie durante 100 años pero tienen que saber que esto se acabó”, afirmó.

Marcelo abdala dijo que no habrá regresión de derecha. “En Uruguay no va a haber restrauración neoliberal, regresión de derecha ni ajuste de cuentas contra los trabajadores y el pueblo como hoy está sucediendo en Brasil y en Argentina. En Uruguay va a haber profundización de los cambios en el tránsito democrática que hace años nos tiene involucrados”, señaló.