“The Big Bang Theory” llega a su fin en la temporada 12

Centrada en un grupo de científicos nerdos, la serie fue por años el mayor éxito de sintonía de una comedia en señal abierta. En total ganó 10 Emmys.

"Estamos profundamente agradecidos a nuestros seguidores por su apoyo a 'The Big Bang Theory' durante estas 12 temporadas", dijo CBS en un comunicado emitido conjuntamente con los productores Warner Bros. Television y Chuck Lorre Productions.

"Nosotros, junto con el elenco, escritores y todo el equipo estamos extremadamente agradecidos por el éxito del programa y nuestro objetivo es ofrecer una temporada final (...) épica".

El show, que cerrará en mayo con 279 episodios, es un raro ejemplo de un programa que por muchos años ha logrado mantener sus masivos números de sintonía.

El programa fue noticia recientemente luego de un acuerdo en el que todo el elenco --compuesto por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Kaley Cuoco, Mayim Bialik y Melissa Rauch-- ganaría lo mismo, cerca de 1 millón de dólares por episodio.

El año pasado CBS estrenó "Young Sheldon", una precuela de la serie protagonizada por Iain Armitage interpretando a Sheldon Cooper -el físico con serios problemas de interacción social en el que se central la serie original-- con nueve años. Su segunda temporada se estrena en septiembre.

