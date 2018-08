Redes sociales: cuando compartir algo “sin maldad” es un delito La divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo o sexual sin autorización es castigada con prisión desde que se aprobó la Ley de violencia contra las mujeres basada en género, aunque la norma no protege exclusivamente a las mujeres sino a toda la población.

23 de agosto de 2018

La abogada especializada en tecnologías de la información, Bárbara Muracciole, dijo esta mañana a No toquen nada que la ley castiga los reenvíos de fotos o videos que se realizan con mucha frecuencia.

“Esto viene a encuadrar conductas que, de pronto, todos cometimos sin maldad (como un chiste, como ‘mirá lo que me llegó’) pero que generaban un daño enorme a las personas involucradas. No estamos hablando de visualizar, pero si yo revelo, exhibo o cedo, caigo en el tipo (penal). El solo hecho de recibir y mirarlo no implica cometer la conducta”, dijo Muracciole.

Además, la doctora en Derecho explicó el alcance de lo íntimo y aclaró que no se limita solamente a contenido sexual o de desnudez: “por íntimo se entiende lo que es reservado de una persona o familia, no está haciendo consideraciones de desnudez, que podría ser lo que a priori se entendería. La interpretación involucra a otras situaciones que tienen que ver con exponer cuestiones de la persona que en general uno mantiene para sí mismo o su núcleo familiar”.

Según Muracciole, la norma sirve como señal de alerta sobre el daño irreparable de la difusión de contenido íntimo. “Es una señal para todos de la importancia que tiene manejar imágenes de los demás y el daño que hacemos cuando un contenido se sube o viraliza. Va a permanecer por siempre y para siempre porque es prácticamente imposible retomar el control sobre ese contenido. Ni la Justicia ni los operadores informáticos más sofisticados pueden volver a tomar control porque cualquier persona del mundo pudo haber guardado esa imagen o contenido”.

Otro artículo de esta ley castiga a los que mediante la utilización de tecnologías contacten a una persona menor de edad con intenciones sexuales, pornográficas o a hacer algo en contra de su voluntad. Muracciole especificó que hasta ahora había un vacío al respecto y explicó que para el caso del grooming (conectar con alguien para obtener contenido sexual o pornográfico) “podíamos utilizar otras figuras penales pero había un vacío en cuanto a la conducta y el medio juntos, que estaban preocupando muchísimo. Muchas veces era difícil penar porque no se concretaba o no quedaba claro”.

Los artículos sobre este tema son los 92, 93 y 94 de la Ley de violencia hacia las mujeres basada en género.