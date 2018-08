Gobierno propone un espacio de diálogo entre la AUF y la FIFA La Secretaría de Deportes propuso un espacio de diálogo para intentar evitar la intervención de la FIFA en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Así lo planteó ayer en conferencia de prensa el secretario Fernando Cáceres.

Actualizado: 24 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

“Nosotros entendemos que no se han agotado los caminos de diálogo y de trabajo. Nos estamos ofreciendo para invocar, para participar, para integrar un espacio de diálogo que ofrezca las garantías necesarias para que los actos eleccionarios se realicen en las más estrictas condiciones de transparencia y para que se concreten los cambios necesarios en lo que es la estructura institucional de la Asociación Uruguaya de Fútbol en este caso”, dijo Cáceres.

El jerarca explicó por qué en este caso el gobierno considera que es una posibilidad la intervención sobre la Asociación pero no piensa en este momento en aplicarla.

“Nos han escuchado en más de una ocasión decir que la herramienta de la intervención es una herramienta siempre disponible y a mano. Sin embargo, la Secretaría Nacional del Deporte cree que esa herramienta de intervención, al menos en lo local, debe ser siempre la última medida, ante casos extraordinarios, extremos, después de haber agotado todos los caminos de diálogo”, agregó.

El secretario Nacional de Deportes planteó cuál es la lectura que hace del escenario y de los actores vinculados al fútbol uruguayo profesional en este momento.

“La polarización que ha habido de posiciones a nivel público, entre grupos que se han ido alineando en dos posturas, no nos representa en absoluto. Hemos tenido una línea de interpretación distinta. No queremos abonar en un abordaje de los hechos entre buenos y malos porque no responde a la realidad”, afirmó.

En ese sentido, Cáceres destacó que “tan injusto es decir que los dirigentes deportivos son corruptos como negar la respuesta a los reclamos legítimos a los grupos que vienen planteando sus reivindicaciones genuina y legítimamente desde hace tiempo”.