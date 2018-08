“Vamos a apuntar a poner a la orquesta en el primer lugar internacional” El director de la orquesta sinfónica del Sodre (Ossodre), Diego Naser, dijo que es optimista en su propósito de ubicar a la orquesta como una de las mejores de América Latina.

Actualizado: 25 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

“Tengo una responsabilidad pública que es de administrar una partecita pequeña de una empresa nacional, y voy a administrar el recurso con la mayor austeridad y corrección posible, y eso lo voy a hacer todo el tiempo que esté", dijo Naser en No toquen nada de DelSol.

"El maestro Daniel Bareboim decía siempre que la excelencia no conoce compromisos, y a eso vamos a apuntar, a poner la orquesta en el primer lugar internacional, primeramente regional. Hoy vemos ese horizonte porque el índice de conflictividad está a 0, estamos todos con la camiseta puesta”, agregó.

Naser habló de los logros de la orquesta que dirige. Dijo que desde que asumió en enero de este año, la orquesta superó la cantidad de público que fue a sus espectáculos durante todo el año pasado: más de 19.000 espectadores en lo que va de 2018.

“Tengo agradecimiento al apoyo del público a la gestión pero también depende de que modernizamos todo el tema de la difusión. Dijimos: ‘vamos a revolucionar esto’ y cambiamos los afiches de la orquesta, empezamos a trabajar la parte de las redes sociales y explotaron, transmitimos por streaming, nos ven de otros países. Bajamos en cerca de cinco veces los costos que todos pagamos de difusión de la orquesta, y se aumentó la venta tres o cuatro veces”, añadió.

El director anterior, Martín García, dijo cuando renunció que la logística del auditorio no estaba aceitada. Naser dijo que como director general de la orquesta tiene que encontrar soluciones y que eso lo logró con el apoyo de todos los funcionarios.

"Hoy vemos el horizonte de poner a la #Ossodre entre las mejores de América. Porque la conflictividad está a cero, estamos todos con la camiseta puesta, tuvimos éxito internacional. Por este camino vamos a representar a Uruguay cada vez mejor" @naser_official pic.twitter.com/AESibDi9JX — No Toquen Nada (@NoToquenNada) 23 de agosto de 2018

“La visión tiene que ser la de encontrar soluciones y eso es una responsabilidad casi civil. Lo primero que hicimos fue hacer reuniones de funcionamiento con todos los equipos, yo mismo le he dado charlas a todo el personal técnico del auditorio acerca de la importancia de por qué las tarimas se ponen de determinada forma por temas de acústica, que no tienen por qué saberlo pero en ese punto hay que ser muy proactivo para que eso también redunde en el beneficio de la gente. En definitiva, nosotros somos un prestador de servicios. No es que logré ordenar, me pagan para eso”, añadió Naser.