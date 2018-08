“Se puede comprar un perro faldero, la amistad y lealtad no se compra” Diego Lugano recordó cómo empezó la lucha de los jugadores y dijo que en 2010 debía pedirle permiso a Tenfield para hacer una publicidad.

Actualizado: 26 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

En No toquen nada el ex capitán de la selección, Diego Lugano, contó que hace años empezó a preocuparse por la situación que se vivía en la Asociación Uruguaya de Fútbol. “Empezamos con esto en 2010 con la selección. Lo charlábamos siempre en cada concentración y viaje y en un momento decidimos pasar a la acción. Y me fui quedando, involucrando con el tema de la imagen. Te vas informando y aprendiendo”, dijo y admitió: “El error principal fue no saber o no conocer cómo funcionaban muchas cosas debajo de nuestras raíces y alrededor nuestro. Generábamos muchísimo y no sabíamos nada de lo que pasaba con esos contratos”.

Lugano dijo que cuando alguna empresa quería contratarlo para que hiciera una publicidad tenía que pedirle permiso a Tenfield. “Al principio había que consultar. A mí me da hasta vergüenza hoy decirle a un muchacho de la Mutual que en 2010 para sacarme una foto pedía permiso, si podía sacarme la foto”.

El referente de los jugadores recordó que intentó dialogar para modificar las cosas pero no lo consiguió. Hoy, está seguro que “nunca se consiguió nada con diálogo”. “Lamentablemente a pesar de que muchos me han acusado de radical hemos intentado años y años el diálogo y nunca se ha conseguido nada. En este sistema no se va a conseguir nada con el diálogo. Tiene que ser con movimientos más fuertes”, añadió.

“La lucha no es contra la empresa”

Tenfield tiene contrato vigente hasta el 2025 y con esa realidad deben convivir los futbolistas. “El conflicto nunca fue contra la empresa sino contra el sistema, contra los derechos que se nos prohibían, contra la mala gestión, porque mejorar eso es la única forma para que esto evolucione. No podés tener un vestuario decente si no entra dinero, no podés obligar a subir el sueldo de un jugador si no entra dinero”, dijo Lugano.

Sin embargo, Tenfield y sus periodistas sí han personalizado en el ex capitán de la selección el conflicto. Lugano explicó por qué sucede esto. “Primero es porque fui uno de los que empecé con esto en el 2010 y le di continuidad. En el fútbol saben que los compañeros y la gente me tienen confianza. La confianza se gana no se compra. Vos podés comprar un perro faldero que ladre cuando lo necesita pero la amistad, la confianza y la lealtad no. Nosotros tenemos esa confianza en el grupo y se extendió a los muchachos del fútbol local y de OFI también. Y tal vez es un mecanismo de defensa que tengan atacar. Atacan así, con disparates. Pero esto vienen de hace años. y no solo conmigo. A Bauzá le pasó mucho peor, estuvo investigado dos años, los muchachos de la Mutual fueron denunciados penalmente”, aseguró.

El ex futbolista explicó que “se verá cómo se hace” para intentar renegociar el contrato. “Auditarlo mínimo. Pero no solo eso, todo lo que ha pasado en la AUF. No hacer revisionismo de las personas sino de los contratos. Que quede claro. Hasta el 2014 era otra FIFA, otro fútbol. Todo el que estuvo en ese ciclo FIFA, Conembol o AUF tiene algún audio o favor que lo frena para tomar decisiones como pasó en el tema de Nike-Puma. Queremos limpiar la cancha para que la gente que venga no tenga ese compromiso, tranquilidad de conciencia, para hacer las cosas bien. Porque de eso depende el fútbol. De los ingresos. Los jugadores, la cancha, la gente”, agregó.

“Hay que limpiar la cancha”

“Hay que saber dónde estamos parados para luego dar un paso hacia delante. Limpiar la cancha para que el que venga atrás pueda hacer algo. Nosotros nunca quisimos ir contra los dirigentes, por años le tendimos un puente para ir juntos y vamos a terminar yendo juntos en esto porque la mayoría está contenta y los aliviamos con esto. Los que están adentro y los que están afuera. Porque esto es a favor de los dirigentes. Porque le vamos a limpiar la cancha para que puedan hacer cosas”, dijo Lugano.

Para el ex futbolista “el estatuto en la AUF es de 1950. Hoy el fútbol cambió es una industria, mueve mucho dinero y la informalidad en una industria que mueve mucho dinero hace que todo se prostituya y se corrompa”.

Dijo Lugano que “la gente merece saber lo que está pasando y que lo mucho o poco que el fútbol pueda dar que se reinvierta en el fútbol para el bien de todos, porque es lo que hacen los países serios y es la chance que tenemos para seguir compitiendo y darle alegría a la gente. Y aparte es justo”.

Su recuerdo del 2006

“En 2006 cuando fui vendido de San Pablo a Fenerbahce tuve que venir a la AUF a preguntar dónde estaba la plata de solidaridad. “No, porque OFI no integra la AUF, no no se puede”, me dijeron. Y yo insistí que la plata vaya a mi club de Canelones e insistí hasta que pasó. Fue el primer lío que armé en AUF. El primer trámite que se hizo en Uruguay de un club amateur que cobró dinero de la transferencia y tanto mi club Libertad como el de baby fútbol cobraron dinero y se abrió un antecedente. Pero a la fuerza también. No porque haya sentido común y altruismo de que el reparto sea equitativo”, rememoró Lugano.