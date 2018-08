“Mejor País”, Antía lidera la propuesta blanca que “arranca de abajo” El intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue proclamado como precandidato presidencial en el Partido Nacional por el sector “Mejor País”, conformado por intendentes y exintendentes del interior.

Actualizado: 27 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

Este domingo, en una asamblea en la Criolla de Las Piedras, Canelones, el grupo fue presentado por los intendentes Sergio Botana (Cerro Largo), Eber Da Rosa (Tacuarembó), Enrique Antía (Maldonado) y Dardo Sánchez (Treinta y Tres). Además lo integran los exintendentes Walter Zimmer (Colonia) e Irineu Riet Correa (Rocha).

A nivel parlamentario el sector cuenta con el apoyo de los diputados Pablo Iturraldo y Elizabeth Arrieta.

El elegido para liderar el movimiento fue Antía, presentado por Da Rosa como el que “representa el espíritu de quienes como intendentes sabemos lo que es la responsabilidad de gobernar y la tarea de ponerse al frente de una de las columnas del partido”.

“Koki, atrás tuyo vamos, vos sos el candidato”, dijo Da Rosa al darle la palabra. Antes Botana había dicho que Mejor País llegaba para que “cada uno de los pagos olvidados de esta patria tenga una voz”.

Por su parte, Riet dijo que tenía la esperanza de que fuera una “retomada” del “camino de Wilson en 1971”.

“Aceptamos diferentes opiniones, pero no es con el Ejército en la calle que se arreglan las cosas. Ya lo vivimos”.

—Antía.

“No vamos a proponer cosas maravillosas porque no nos van a creer”, dijo Antía. En cambio, señaló que van “a volcar fuerza, trabajo, inteligencia, equipo, ideas para lograr un mejor país. Lo que estamos viendo y lo que hemos vivido es difícil de tragar. Quince años de bonanza económica, duplicación del Producto Bruto, duplicación del salario real y la gente desesperada porque no le alcanza el sueldo y porque no hay empleo”, criticó.

En cuanto a la inseguridad, dijo que buscarán un acuerdo con los otros partidos para hacer “un gran frente nacional” que apoye a la policía.”Está con los brazos bajos, no siente respaldo y por eso no actúa con la libertad que tiene que actuar”.

En ese capítulo agregó que respeta la propuesta de Jorge Larrañaga de levantar firmas para crear una guardia militar pero no la comparte. “Aceptamos diferentes opiniones, pero no es con el Ejército en la calle que se arreglan las cosas. Ya lo vivimos”, afirmó.

El espacio se presentó como horizontal y construido desde abajo.

“Cuando ganemos la interna vamos a llamar a los otros compañeros del partido para que nos den sus ideas para construir un gran plan de gobierno. Un plan de gobierno que arranque de abajo, como es este moviemiento. Que arranque horizontal, de abajo, del sentido de pueblo, del barrio”, señaló el precandidato.