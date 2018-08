Se define la Comisión Regularizadora de la AUF Los enviados de FIFA y Conmebol para la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol se reunieron con varios candidatos a integrar el Comité de Regularización del fútbol uruguayo.

Actualizado: 28 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

Uno de ellos fue el senador colorado Pedro Bordaberry que dijo a la salida que no tomó una decisión respecto a su participación.

"Tuvimos una entrevista y conversamos un poco los puntos de vista de uno y otro de lo que está pasando. Nos conocimos y vamos a volver a reunirnos", señaló. "Vamos a evaluar la reunión y vamos a conversar", dijo el senador.

El exjugador Andrés Scotti fue el nombre vinculado a la Mutual y los jugadores de selección que se reunió con los enviados de FIFA y Conmebol. Dijo que su respuesta sería dada en el día de hoy.

"Está bueno que se piense en los jugadores, en el actor. Yo ya no juego más, soy un exjugador", comentó.

"Quedé en pasarles una respuesta. Voy a evaluarlo en relación a tiempos y disposición familiar", dijo el exfutbolista.

El ex presidente de la AUF, José Luis Corbo, también se reunió con los emisarios internacionales declinó participar del Comité. Según Corbo la intervención no se ajusta a derecho.

"Se ha invocado como fundamento que no hubo transparencia en lo que había sido el funcionamiento de la AUF a través de su asamblea de clubes para el proceso electoral. Creo que ha habido una absoluta legitimidad en el funcionamiento de esa asamblea y por lo tanto no se merecía que fuera calificada de no transparente y que permitiera esta intervención por parte de los organismos internacionales", dijo Corbo.