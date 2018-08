Youtubers llevaron su rivalidad al ring de boxeo

Esta pelea se anunció como "el mayor evento en la historia de internet". Más de 15.000 personas presenciaron el encuentro entre los dos famosos, que también fue seguido por otros miles de fanáticos gracias a su emisión en vivo a través de YouTube, cuenta la BBC.

De todas formas estuvo lejos de ser el evento con más personas online: la boda real entre Kate y William, en 2011, tiene el récord Guinness por la mayor cantidad de público viendo un evento en vivo, con 72 millones. Pero, como dice la BBC, esta boda no fue un producto de internet, como lo fue esta pelea de "youtubers".

Logan Paul y KSI son dos youtubers muy populares pero también polémicos.

KSI es británico, tiene 25 años, gamer, cómico y rapero, con videos que acumulan 4.400 millones de vistas. Su parte polémica es por hacer comentarios lascivos hacia las mujeres en algunos videos.

Logan Paul es estadounidense, de 23 años, cómico y exluchador que se hizo famoso en la plataforma digital Vine antes de mudarse a YouTube, en donde tiene casi 4.000 millones de visitas. Paul causó indignación a principios de este año por mostrar en uno de sus videos el cuerpo de una persona que aparentemente se había suicidado en Japón.

Ambos pidieron disculpas por sus errores del pasado.

Se especula con que fue estrategia de difusión y económica de ambos youtubers: la lucha se transmitió en pay-per-view a través de YouTube y cada usuario debía pagar nueve dólares para verla.

En las semanas previas ambos se dedicaron videos llenos de insultos y participaron en polémicas conferencias de prensa, algo que puede ser visto como un intento de sumar espectadores que paguen por verla en YouTube.

Logan Paul le dijo a la BBC: “creo que es una oportunidad para mí haber dado un paso atrás en internet y haber concentrado mis esfuerzos en otra parte, y también es una oportunidad para mostrarle al mundo una nueva versión de Logan Paul, no solo el chico tonto de un videoblog en internet".

Sus representantes dicen que es una pelea legítima. "Se han atacado entre sí con tanta fuerza que realmente están muy enojados el uno con el otro. No hay ni una pizca de mentira en esto", dijo el representante de KSI.

Además, hubo antecedentes. El año pasado otros dos "youtubers", Joe Weller y Malfoy, subieron al ring, y KSI dijo que pelearía contra el ganador. Joe Weller ganó la pelea y KSI se enfrentó a él en el estadio Copper Box de Londres, en febrero. Y ganó. Ahora se enfrentó con Logan Paul y prometen revancha.

after sleeping on it & rewatching the fight... i should’ve won, 4-2. i was the better boxer & athlete but my bitch ass got too tired 😂 idk how KSI’s throw downs & illegal hits AFTER the bell weren’t accounted for in the score BUT doesn’t matter. REMATCH IN AMERICA ASAP 🇺🇸

I should have won that, lets be honest. He had the first 2 rounds on me because I started slow and that was about it. If it was 12 rounds he would have lost. Either way, it was a good fight.