Senador Otheguy rechazó participar en el Comité Regularizador de AUF El Frente Amplio tiene definido no participar del Comité de Regularización que FIFA y Conmebol instalaron en la AUF con Pedro Bordaberry a la cabeza.

Actualizado: 30 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

Ayer le ofrecieron participar al senador frenteamplista Marcos Otheguy.

El legislador consultó a Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, y declinó el ofrecimiento.

Según explicaron fuentes frenteamplistas a No toquen nada, existe una definición de no participar a título institucional de ninguna manera en el Comité. Sin embargo sí podría existir la participación de un frenteamplista que lo haga a título personal y que agregue esa impronta a un Comité que ya tiene un senador colorado como presidente y un diputado nacionalista como integrante, además del ex jugador Andrés Scotti.

Por ahora el nombre más probable para ocupar ese rol es el del abogado Daoiz Uriarte, que actualmente no ocupa ningún cargo en el gobierno después de abandonar la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP en diciembre del año pasado.