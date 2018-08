Cosse pide informes a UTE por cortes de energía La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo que le pidió a UTE el informe interno sobre el mantenimiento de su red de distribución, porque le llama la atención la cantidad de cortes que se registraron en los últimos meses.

Actualizado: 30 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

“Las fallas técnicas importantes que ha tenido últimamente me llaman poderosamente la atención por lo grande. Estamos reiterando una solicitud un poco más específica de información que queremos porque en los temas de ingeniería no todo es el dinero. Hay cosas que se resuelven con inversión y otras que no necesitan inversión para ser resueltas. Eso es la ingeniería”, afirmó.

La ministra, que es ingeniera de profesión, dijo que necesita más información para analizar la situación.

“Yo sin tener un análisis exhaustivo frente a mí, le puedo decir que el hecho de que haya habido en breve tiempo un corte que dejó a miles de personas sin energía y sin que eso se pueda adjudicar a un temporal, es razonable que haya problemas cuando hay un temporal, es algo que quiero analizar. De hecho estoy pidiendo elementos para analizarlo”, dijo.