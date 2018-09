Bergara sobre el dólar: “hemos intervenido para evitar cambios bruscos”

"Buena parte de esa alza ya se procesó en agosto y ya está incorporado en el dato, pero hay que ver qué pasa de aquí en más con el tipo de cambio, que obviamente es un factor que incide en varios de los precios de la economía", señaló Bergara.

"Hoy el mercado está bastante más tranquilo, el Banco Central hasta el momento no había intervenido con una suba moderada del tipo de cambio", expresó el jerarca.

"Nosotros siempre planteamos que la flexibilidad cambiaria es fundamental, el tipo de cambio en Uruguay ha subido en los últimos 10 días de manera sensible, pero hemos intervenido para evitar cambios bruscos que no ayudan a nadie, que no ayudan a la percepción, la estabilidad y la tranquilidad de la gente, pero a su vez acompañando un fortalecimiento del dólar a nivel global, incluso un poco afectados por la región", agregó.