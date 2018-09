Funcionarios de EE.UU. evaluaron golpe de Estado con militares venezolanos Funcionarios de la administración Trump se reunieron secretamente con militares venezolanos para discutir el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, pero finalmente decidieron no actuar, reportó este sábado el diario The New York Times.

Actualizado: 09 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Brendan Smialowski / AFP (Todos los derechos reservados)