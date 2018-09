Comunistas postulan a Andrade como precandidato a la Presidencia El Partido Comunista decidió este domingo impulsar a Oscar Andrade como precandidato a la Presidencia.

La decisión fue tomada por el Comité Central del Partido Comunista y será presentada como propuesta en el Congreso del Frente Amplio.

Actualmente, Andrade es secretario general del Sindicato Único de la Construcción (Sunca) y fue diputado durante el primer año y medio de este periodo legislativo, antes de renunciar para volver a su sindicato.

La propuesta de la precandidatura de Andrade se suma a la de Daniel Martínez, que realizó el Partido Socialista. A ellos se sumaría la casi segura postulación de Carolina Cosse y la probable candidatura de Ernesto Murro. En estos dos últimos casos todavía no hay partidos que hayan resuelto formalmente impulsar las candidaturas.

Hace algunas semanas Andrade fue entrevistado en Abran Cancha, en DelSol, y allí habló sobre los prejuicios que enfrenta su precandidatura.

“Hay gente que no tolera casos como el mío. 'Este tipo es obrero de la construcción y habla de filosofía, de derecho, de economía. ¿Por qué? ¡Si lo que tiene que hacer es construir!' Me ha pasado. ¿Dónde está escrito, en qué ley inmortal está colocado que no tenés posibilidades de discutir de otras cosas?”, preguntó.

El periodista Horacio Abadie, conductor de Abran Cancha, apuntó entonces que Andrada no se bajaba de su precandidatura. “No. Es más, casi lanzo la precandidatura acá”, respondió el sindicalista.

Además Andrade habló en la entrevista del objetivo que se plantearía como precandidato. “Hay compañeros que piensan que estimularía una discusión que mueve estructuras y ayudaría a que más gente milite y a que el cuarto gobierno, encabezado por Martínez o por quien gane, recupere algunas referencias de relación político social que no se deben seguir perdiendo”, afirmó.