El cambio “revolucionario” del nuevo CPP: los derechos de las víctimas El nuevo Código del Proceso Penal, vigente hace 10 meses, incorporó a las víctimas como sujetos de derecho. En el Código anterior ni siquiera se nombraba a la víctima.

Actualizado: 10 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación dijo en No toquen nada que lo que más solicitan las víctimas es información.

“La mayoría de las demandas tiene que ver con información. Lo que quiere saber la víctima es qué es lo que va a pasar y quién la va a atender. Que los reciba el equipo fiscal y que el fiscal le explique en un leguaje jurídico pero amigable que permite entender cuáles son los pasos que van a seguir, cuál es la prueba que tiene. Por ejemplo, el derecho que tiene la víctima de presentar prueba y a ser recibida por el fiscal, a oponerse a la decisión de archivo del fiscal y pedir que lo siga otro fiscal. Lo que quieren es la información”, afirmó.

Solari participó en una ronda con Sandra Iraurgui, defensora pública dedicada a víctimas en el departamento de Montevideo y Juan Raúl Williman, docente de la Facultad de Derecho y encargado del Consultorio que funciona en la sede de Asfavide (Asociación de Familiares y Víctimas del Delito).

Williman comentó que la víctima tiene poca participación cuando el caso se resuelve por proceso abreviado, que es en la gran mayoría de los casos, y contó una situación en la que participó el Consultorio.

“A un consultante tras una rapiña muy violenta, el fiscal le comentó para hacer un acuerdo para un proceso abreviado con los tres rapiñeros. El consultante dijo que le parecía bien con dos pero no con el otro. 'Si se puede que se vaya a juicio porque no me parece justa la pena que están acordando', dijo. Ese es el peso que tiene uno de dar una respuesta. Y el fiscal sintió que la respuesta era ir a juicio con uno de los tres rapiñeros”, relató.

Los tres dijeron que la incorporación de los derechos de la víctima en el nuevo Código del Proceso Penal es un cambio revolucionario porque la víctima no era siquiera mencionada en el Código anterior.

“Es un cambio revolucionario porque implica cambiar prácticas. Uno puede tener la ley escrita, la infreastructura para que eso se dé, los recursos humanos con mucha preparación, pero el hábito de trabajar de determinada manera es lo más difícil de cambiar culturalmente en una institución. Muchas veces la víctima terminaba en un escenario interrogada buscando elementos de prueba como si fuera un indagado”, recordó Solari.