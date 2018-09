Inauguración del Antel Arena será el 12 de noviembre El presidente de Antel, Andrés Tolosa, anunció que el 12 de noviembre será la inauguración del Antel Arena, una obra con un costo de 82 millones de dólares.

Actualizado: 11 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

La ministra de Industria Carolina Cosse aprovechó la oportunidad para destacar las principales obras de Antel bajo su gestión y la de Tolosa.

"El proyecto más importante de Antel ha sido el proyecto de fibra óptica al hogar, acompañado en una estrategia por el proyecto de abrir a la banda ancha internacional nuestro país con un cable submarino que lo vincula directamente con Estados Unidos y con enormes oportunidades que ya empiezan a llegar al Uruguay. Con la construcción de un Data Center de clase mundial y entendiendo el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial con algo que era intuído hace unos años y que ahora se dice a gritos en todos los congresos internacionales. Antel inteligentemente y con mucho trabajo tuvo una estrategia cambiando el modelo de negocios y asociando los contenidos", señaló.

Cosse destacó que el Antel Arena es una demostración de cómo resuelve las cosas Antel.

"Nosotros en la aproximación a este proyecto del Antel Arena podríamos haber resuelto algunas cosas arreglando con algún parche y resolvimos hacer algo como lo venía haciendo Antel: de primera para todo el Uruguay, como la fibra, como el cable submarino, como el Data Center y una cantidad de proyectos", agregó.

"Se pueden hacer mejor las cosas que se hacen o se pueden hacer cosas nuevas", dijo Cosse.

"Hoy tuve la oportunidad de participar en una presentación de proyectos de emprendedurismo que me hicieron los niños de la escuela de Pando. En un proyecto eran niños de siete años y decidieron optar por la fotografía urbana, y me explicaban que una fotógrafa les explicó que la mejor hora para sacar las fotos era 'la hora dorada'. La hora dorada parece que es el principio del día. En el mismo proyecto niños de sexto año me explicaron que internet estaba en todo pero que muy pronto la inteligencia artificial iba a estar en todo. Lo traigo a colación porque el mismo día que estamos atestiguando esto yo tuve la fortuna de vivir una explicación maravillosa por parte de los niños del Uruguay que no es ni lento ni gris, es futuro", dijo la ministra.