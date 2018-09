Uruguay “rema” y atraviesa “un muy buen momento” en las relaciones con China El director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, dijo a No toquen nada que las relaciones entre Uruguay y China está en un muy buen momento a pesar de que en muchos casos el sector privado no conoce aún cosas básicas de la segunda economía mundial.

Actualizado: 13 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

“No los conocemos más allá de cuestiones puntuales. No conocemos de China, de hecho hablamos de 'China' y las diferencias culturales, gastronómicas, de clima, dentro de China... Hay un montón de tips que hay que ir manejando. No los conocemos y falta mucho”, señaló.

“Además, a veces tenés suerte, levantás un centro y hacés un gol, pero no pienses que vas a China una vez y te traés un negocio. Hay que remarla”, agregó.

En agosto, una delegación encabezada por el canciller Rodolfo Nin Novoa recorrió tres de las principales provincias Chinas en una actividad en conmemoración de los 30 años de relaciones bilaterales.

China fue el principal socio de Uruguay en 2017, con montos de 2.549 millones de dólares, lo que implicó una participación de 28% del total de las exportaciones uruguayas.

Para Carámbula además de las exportaciones también hay mucho para profundizar en la promoción de inversiones chinas en Uruguay.

Según el director ejecutivo del Instituto Uruguay XXI, las conversaciones para la firma de un TLC con el Mercosur sigue avanzando pero mientras tanto Uruguay busca mejorar la relación comercial por la vía bilateral.

“Esto es un baile de a dos. No solamente lo que decidamos nosotros. No quiero hablar por el gobierno chino pero no creo que quiera tener dificultades con Argentina o Brasil. No tendría mucho sentido”, advirtió. “Uruguay va entretejiendo y haciendo acuerdo que permitan el mejor acceso” a China, agregó.