ASSE a la justicia: oposición ve “despilfarro” e “inmoralidades” Con los votos de todos los partidos, el Parlamento decidió enviar a la Fiscalía de la Nación y a la Jutep los antecedentes de la comisión investigadora de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Actualizado: 13 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Durante el debate en la Cámara de Diputados, el representante del Partido Nacional Martín Lema dijo que hubo amiguismo y despilfarro en la gestión de ASSE.

“Si habrá dado resultados. Uno de ellos: la destitución entera del directorio de ASSE. En el transcurso de la comisión investigadora salieron directores regionales por situaciones de acomodos en algunos casos. Se sustituyeron directores, se separaron a gerentes financieros, salieron administradores”, dijo.

Además del cambio de autoridades y directores, Lema dijo que durante el funcionamiento de la investigadora aparecieron los concursos.

“Es imposible justificar que eso estaba dentro del plan de acción del Frente Amplio. Si dentro del plan de acción del Frente Amplio estaba previsto profesionalizar la gestión de ASSE, ¿por qué no lo hicieron desde el primer momento que asumieron el nuevo período? ¿Había que esperar a que se empiece a destapar la enorme cantidad de irregularidades para tomar una medida de estas características?”, preguntó.

El diputado Luis Gallo, ex presidente de la Junasa reconoció que se encontraron irregularidades pero diferenció los hechos de la administración.

“ASSE no es un conjunto de acciones personales ni situaciones irregulares puntuales. Es el principal prestador integral de salud del país y la garantía del acceso a la salud de muchos ciudadanos que están conformes con la asistencia que reciben”, afirmó.

El diputado colorado de Ope Pasquet dijo que no es tan importante si son irregularidades o delitos y apuntó a la ética.

“Las situaciones que se consideran son francamente inmorales. Que la persona que esté al frente de una Ejecutora firme órdenes de pago para una empresa que ella misma integra como socia es una inmoralidad. Después vemos si eso es delito, si violó tal o cual artículo del Tocaf. Es francamente inmoral y no actuar frente a esas situaciones de inmediato y con energía muestra hasta qué punto está debilitada la fibra moral de nuestra sociedad”, consideró.

Pasquet dijo que en ASSE algunas unidades no contestaron nada a la comisión investigadora y de esas no se sabe qué pasa.

“ES una minoría de unidades ejecutoras la que contesta. Es sobre una minoría que investigamos. En el resto no sabemos lo que está pasando. Ahora cuando vemos la liviandad con la que actúa ASSE frente a quienes incumplen sus deberes e incurren en inconductas como las que se han ido señalando, nos preguntamos cómo será la cosa donde nada ha sido expuesto a la opinión pública. ¿Qué estará pasando donde no contestan a las auditorías y los temas no llegan al Parlamento?”, preguntó.

El diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez acusó a la oposición de tener un objetivo mediático de atacar a ASSE.

“Existió un objetivo de poner en tela de juicio permanentemente a la administración ASSE, al gobierno del Frente Amplio, a la fuerza política, en un área muy sensible, donde hubo avances incuestionables. Pero claro, hay que tapar esos avances con muchas de las cosas que acá se han volcado que algunas hemos reconocido como irregularidades y otras son lisa y llanamente mentiras”, afirmó.

