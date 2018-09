“No va a haber recesión en el país en los tiempos que vendrán” El ministro de Economía, Danilo Astori, destacó la cifra de crecimiento de la actividad en Uruguay, conocido este jueves, y le contestó a varios analistas y dirigentes políticos que pronosticaron una recesión.

Este jueves el Banco Central difundió el Informe de Cuentas Nacionales que mostró que la economía uruguaya creció 2,5% en el segundo trimestre del año, respecto a igual período de 2017. En términos desestacionalizados, es decir comparado con el trimestre inmediato anterior, el crecimiento fue de 0,2%.

En todo el semestre el crecimiento fue de 2,4% en la comparación interanual.

Para Astori, el dato “revela que no corresponde hacer pronósticos de recesión”, como los que realizaron varios analistas en las últimas semanas. “Si en las circunstancias más difíciles que hemos tenido no ha habido recesión o estancamiento, siempre se creció aún en términos modestos como los que acabo de decir, corresponde señalar que no va a haber recesión en el país en los tiempos que vendrána”, afirmó el ministro.

Este crecimiento llega en un trimestre que fue “muy difícil para Uruguay”, destacó Astori. Entre esas dificultades citó la situación de la región, “en particular de Argentina”, y la sequía que “castigó” a Uruguay y tuvo “efectos notables sobre la producción, la actividad y las exportaciones”.