La actriz de Sex and the city se despide de la gobernación de Nueva York

Nixon, que también buscaba ser la primera persona abiertamente homosexual en gobernar el cuarto estado más poblado de Estados Unidos, perdió contra Cuomo por 34% contra 66%, según las primeras proyecciones publicadas por la prensa estadounidense tras el cierre de las oficinas de votación.

Su votación fue no obstante significativamente mejor de lo que pronosticaban las últimas encuestas del Siena College en este bastión demócrata (22% para Nixon, contra 63% para Cuomo).

Esta fue la primera incursión en la política de Nixon, de 52 años y madre de tres hijos, que se colocó a la izquierda del actual gobernador demócrata.

Cuomo, de 60 años, hijo del respetado exgobernador Mario Cuomo, se acerca ahora a conquistar su tercer mandato de cuatro años en las elecciones de medio camino del 6 de noviembre.

"Aunque el resultado de esta noche no es lo que esperábamos, no estoy desalentada. Estoy inspirada. Y espero que ustedes también lo estén. Hemos cambiado el paisaje político de este estado", dijo Nixon a sus seguidores tras los resultados, en comentarios publicados en su cuenta Twitter.

La actriz aseguró que para ganarle, Cuomo debió girar hacia la izquierda en lo que algunos han bautizado el #EfectoCynthia.

Nixon hizo una fuerte campaña izquierdista, prometiendo salud para todos, control de alquileres y mejorar el decrépito metro neoyorquino.

Esperaba aprovechar la corriente que ha llevado a la victoria a muchas mujeres sin experiencia e integrantes de minorías que destronaron a hombres demócratas en elecciones recientes al Congreso en Boston o Nueva York.

Pero fue criticada por su inexperiencia, un mantra que Cuomo repitió una y otra vez en su campaña.

"Ya tenemos una persona totalmente inexperta en la Casa Blanca, ¿por qué poner otra en Albany?", la capital del estado, estimó Jack Buchanan, de 87 años, partidario de Cuomo, tras votar en el Upper East Side.

Aunque votó a la actriz, Jill Vexokler dijo que fue más por simpatía. "No creo que esté calificada", opinó. "No creo que tenga suficiente estrategia como para obtener el dinero para hacer lo que quiere hacer, pero me gusta lo que quiere hacer".

Como otros candidatos contra las élites, Nixon rechazó todo financiamiento de su campaña por parte de empresas.

Thank you all for believing and fighting and leaving it all on the field.



We started something here in New York, and it doesn’t end today.



This is just the beginning. And I know that together, we will win this fight.