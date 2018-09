“Misión cumplida” de Salu como perra guía en Uruguay Salu, una de las primeras perras guía de Uruguay, acompañó a Florencia Spinosa durante seis años y medio hasta que se "jubiló" esta semana: "ahora la gente ve un perro con un arnés y es otra la respuesta, el respeto y la forma de acercarse".

15 de setiembre de 2018

Salu es una perra guía que llegó a Uruguay en 2012. Fue una de las primeras en el país con todos los cursos y aprendizaje para acompañar a una persona ciega.

La trajo Florencia Spinosa desde España a través de Fundappas (Fundación de Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia), la "escuela de mejores amigos".

"Salu hizo vida de persona durante todo este tiempo y yo simplemente la acompañé", escribió Florencia en su carta de agradecimiento a Salu.

El uso de animales de asistencia está consagrado en la ley de Protección de Personas con Discapacidad (18.651), la ley de “Uso del bastón verde por personas con baja visión” (18.875), que promueve el uso de perros guía, y en la ley de Tenencia Responsable de Animales (18.471).

En la reglamentación de estas leyes se expresa que toda persona acompañada de perro de asistencia o perro guía tiene el derecho a acceder, junto con él, a cualquier lugar público, de atención al público, lugares privados de acceso público y a establecimientos o transportes de uso público, con independencia de su titularidad pública o privada.

"El perro guía no es barato para la institución, al usuario llega sin costo. Fundappas está día a día creando actividades para recaudar fondos y mantener todo esto. El entrenamiento de cada perro cuesta entre 12 y 14 mil dólares", contó Florencia, que "jubiló" a Salu en vivo en No toquen nada.

Una experiencia brillante

"Las 24 horas estábamos juntas. Salu era mi extensión, mis ojos peludos. El perro guía se vuelve eso, es la extensión de tu brazo a través del arnés por donde vos sentís todo. Gracias a ella, con sus cuatro patitas y movimientos, sentís lo que vas a pisar. Es literalmente tus ojos", comentó Florencia.

Florencia Spinosa aceptó un rol importante de difusión de la causa y la ley. "A través de un perro se logró difusión, acciones y movimientos en la sociedad", valoró.

"Yo nunca busqué tener un perro guía por no poder o no querer usar el bastón. Se me dio la oportunidad de tener el perro guía y creyeron en mí como difusora", explicó.

"Ahora la gente ve un perro con un arnés y es otra la respuesta, el respeto, la forma de acercarse", dijo Florencia.

"Pasé de tener la ley en una fotocopia, a tener folletos, y a que no tuviera que dar nada porque la gente ya sabía", destacó.

"Ha sido una experiencia brillante. Mi misión era con Salu, no solo como usuaria sino como difusora de Fundappas y de la figura de lo que significa un perro guía y la importancia para una persona ciega. Creo que humildemente la cumplí", consideró.

La jubilación

Salu tiene ocho años y los últimos seis y medio estuvo junto a Florencia. "Si bien ella tenía señales que yo no las quería reconocer mucho, como frenarse en lugares sin obstáculos y hacerme dudar, o distraerse o asustarse más fácilmente... De a poquito le van fallando los reflejos, es natural. Van avanzando los años y los sentidos se van disminuyendo", explicó.

"Yo lo decidí después de algunas pruebas y hablar con su instructor. Me dijo que hiciera lo que yo sentía. De forma gradual ha ido yendo a trabajar conmigo cada vez menos y le fui dando menos exigencias. Con todo lo que ella me dio a mí, yo no puedo dilatar esta situación por una cuestión egoísta de seguir caminando con ella por la calle", agregó.

"Salu pierde sus derechos como perro guía y tiene que quedarse descansando. Solo puede ir a los lugares donde cualquier perro puede entrar", explicó.

A partir de ahora Salu pasará a ser la mascota de Florencia y su familia y se dedicará a "disfrutar de su descanso en casa".