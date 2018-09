Barcelona remontó ante la Real Sociedad con gol de Suárez

Aritz Elustondo abrió el marcador para la Real Sociedad con un remate dentro del área (12), antes de que Luis Suárez empatara (62) y Ousmane Dembélé hiciera el gol de la victoria (66).

El Barcelona logró una sufrida victoria que le mantiene al frente de la tabla de clasificación liguera a pocos días de recibir el martes al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones.

Elustondo adelantó pronto a la Real Sociedad aprovechando un balón suelto dejado por el mexicano Héctor Moreno de cabeza en el área (12) para adelantar a su equipo.

Espoleados por la ventaja, el equipo vasco se lanzó al ataque poniendo en aprietos a un Barça que en a primera parte notó la falta en el centro del campo de Sergio Busquets, al que Ernesto Valverde dejó de inicio en el banquillo.

Las pérdidas de balón fueron constantes, con muchas imprecisiones y poca coordinación en ataque, permitiendo jugar cómodamente a la Real Sociedad.

Hubo que esperar al segundo tiempo y a la entrada de Busquets y de Coutinho en el campo, por Rafinha y Nelson Semedo, para ver al Barça con un nuevo aire.

Los azulgrana empezaron a llegar más, y al saque de un córner, Suárez aprovechó un balón suelto para hacer el 1-1 (62).

Poco después, en otro saque de esquina, el portero Gerónimo Rulli despejaba el balón, que caía a los pies de Dembélé, que remató para culminar la remontada (66).

A partir de ahí el Barcelona estuvo más cómodo, pero la Real Sociedad no dejó de intentarlo hasta el último minuto con un disparo a bocajarro de Juanmi que detuvo Ter Stegen (82).

"No me voy muy preocupado. Un poquito, pero poco.... Está claro que hay cosas que se pueden hacer mejor y que la Real te puede meter tres o cuatro contraataques y que tienen buenos jugadores", dijo tras el partido el técnico azulgrana, Ernesto Valverde.

Gran PARTIDO equipo 💪💪💪💪 3 puntos muy importantes en un estadio muy difícil!!! Visca Barça 🔴🔵

