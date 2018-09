La dos opciones de la inteligencia artificial: “que se adapte o nos destruya” “Cuando una especie foránea entra de manera repentina en un ecosistema hay dos opciones: que se adapte o que lo destruya. La inteligencia artificial entra en el ecosistema profesional y social, entonces impacta en los empleos y las capacidades humanas”, dijo a No toquen nada la doctora en lingüística computacional Pilar Manchón.

Actualizado: 23 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

La vicepresidenta de Inteligencia Artificial de Roku, plataforma de streaming de televisión, vive hace cinco años en Silicon Valley y explicó que el desafío es ver cómo se desarrollará la tecnología para que se introduzca en la vida “de modo que si la perdemos sentiremos que estamos en la Edad de Piedra, como sucede con el agua corriente”.

Sobre el conflicto entre humanos y tecnología, Manchón sostuvo que la responsabilidad deben ser complementarias: “Tenemos que trabajar para aprovechar la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida, aumentar la productividad para no perder nuestra capacidad de compra sin tener que trabajar 80 horas por semana. Si lo gestionamos bien, la inteligencia artificial puede llevarnos ahí y hacer nuestro mundo más sostenible”.

A su vez, la ex directora de Voz y Asistencia Digital de Intel comentó que estos dilemas son parte de la conversación que ocurre entre los desarrolladores, destacó que hay iniciativas de inteligencia artificial enfocada en mejorar la humanidad y trabajos de organizaciones que advierten sobre la necesidad de legislar acerca de los posibles malos usos de las tecnologías, porque “todas las herramientas tienen sus lados negativos”.

Sobre la frontera del conocimiento en inteligencia artificial, los últimos avances buscan abrir el campo en el que los algoritmos son habilidosos, dado que hoy son muy buenos en ámbitos muy estrechos, “pero cuando los sacamos de tema, hay que cambiar el algoritmo. Con la técnica de deep learning se encuentran procesos ocultos que no podría encontrar un humano.

Sin embargo estamos lejos de la singularidad y la capacidad de conciencia de los robots”. — Manchón.

“Una olimpiada continua”

Manchón visitó Silicon Valley por primera vez durante sus estudios en la Universidad de Stanford, pero al volver con su empresa en marcha, la experiencia fue muy distinta. Primero buscó capitales en España y Europa, y se hizo una idea de lo que buscaban los inversores, qué tipo de preguntas hacían.

“Pero cuando llegás a Silicon Valley necesitás un periodo de adaptación, conocer el nuevo ecosistema, las expectativas y qué es lo que los inversores verdaderamente quieren oír. Entonces me pasé haciendo muchas prácticas hasta que consiguiera el discurso deseado”.

En esa trayectoria tuvo algunas experiencias que la sorprendieron, porque llegaba con una imagen de Silicon Valley como un lugar “muy avanzado en cuestiones sociales. Los inversores van buscando una cierta estabilidad, no invierten sólo en el proyecto, sino en las personas y su capacidad”.

“Como parte de ese trabajo nos fuimos conociendo y me preguntaron por la posibilidad de mudarme a Estados Unidos. Les dije que no habría problema porque me estaba divorciando, entonces sería una decisión individual”.

“La reacción fue: ¿Cómo podemos invertir en una persona que se está divorciando?”— Manchón

Sobre el clima de competencia dijo que Silicon Valley es “muy dinámico y rápido, muy competitivo. Es como las olimpiadas, vas ahí a medirte con los atletas de élite. Clasificar ya es una meta conseguida pero una vez que llegás tenés que enfrentar al mundo. Es como una olimpiada continua, estás siempre compitiendo con los mejores de los mejores y siempre puede llegar un atleta mejor que tú, entonces es muy difícil, pero luego lo echas de menos”.

“En Silicon Valley hay mucho mito y mucha realidad”.— Manchón

La especialista en asistentes virtuales de voz dijo que la dinámica de la meca de la tecnología es muy rápida en algún sentido y muy lenta en otro y comparó la situación con la de ir en un barco de mucha velocidad y pasar a un transatlántico. “Vas siempre moviéndote y arrasás con todo lo que se te cruza pero perdés capacidad de maniobra, todo pasa por muchas capas, comités y a veces burocracia”.

Conversación virtual y natural

Manchón es experta en asistentes virtuales de voz, tecnologías que emulan humanos con el fin de mantener una conversación natural. Sobre esta área, sostuvo que “lo más importante que hemos vivido en los últimos años es que el lanzamiento de productos de este tipo han generado mucha aceptación de los usuarios”.

Estando en el área de asistentes virtuales hace mucho tiempo, antes de que se lanzara Siri “tenía que explicar todo lo que era y me decían ‘estás hablando de ciencia ficción’. Después ya les decíamos ‘somos como Siri pero para el negocio’. Esa es la diferencia entre salir de Silicon Valley y salir del sur de España”.