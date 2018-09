Recurso de amparo contra bloqueo en La Tablada que dejaría estaciones sin nafta Daniel Añón, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, dijo a No toquen nada que en la tarde de este martes las estaciones se quedarían sin nafta, al sumar cuatro días sin entregas de combustbles.

Actualizado: 18 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Los fines de semana no hay reparto y desde ayer lunes, en el marco de la negociación del consejo de salarios del sector, el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) está bloqueando el ingreso de camiones a la planta de La Tablada para cargar combustibles.

“Hoy en la tarde todas las estaciones que se abastecen de La Tablada no van a tener nafta. Ya desde anoche no hay súper y la premium se está acabando en todas las estaciones”.

—Añón.

“Lamentablemente con el día de hoy son cuatro días que no tenemos entregas. Recién me enteré por parte de Ancap que el día de hoy estaría perdido. Recién se presentó un recurso de amparo y eso llevaría hasta mañana”, agregó.

Fuentes de Ancap confirmaron a No toquen nada la presentación del recurso de amparo.

Juan Dorado, dirigente del Sutcra, afirmó que debería haber un “enlentecimiento” del abastecimiento pero no desabastecimiento.

“Nosotros estamos en la puerta de La Tablada, La Teja está funcionando libre al 100%, el gas está funcionando al 100%. De repente puede haber un enlentecimiento en el abastecimiento pero no un desabastecimiento. En absoluto”, afirmó.

Sin embargo, para Añón “la situación va a estar complicada a partir de hoy de tarde”.

El directivo de la gremial de estacioneros consideró que “es una vergüenza” que el gobierno no intervenga. “Cuando nosotros hicimos un paro hasta el presidente de la República salió a hablar, que era una vergüenza, que no se cumplía con los contratos. Acá hay un bloqueo en una planta de combustible, la más importante del país, y el paro no tiene nada que ver con el combustible porque son fleteros, transportistas que no tienen nada que ver con el combustible. Puede haber alguno afiliado del combustible pero es el transporte común, de cualquier otra cosa menos de combustibles”, señaló.

Alta siniestralidad

Dorado habló del fondo del conflicto salarial que están manteniendo. Explicó que el salario de un chofer de los camiones más grandes es de 1.005 pesos por jornal, lo que deja 800 pesos en la mano del trabajador.

“Eso hace que se trabaje muchas horas, 14 o 16 horas por día, para tener un salario mínimamente digno. Esto produce un gran desgaste físico, estrés, y eso hace que la siniestralidad sea altísima”.

—Dorado.

Cada año, dijo Dorado, la siniestralidad del sector lleva a que unos 100 personas mueran en accidentes que involucran a camiones. En lo que va del año fallecieron siete conductores, dijo. “Es una actividad muy riesgosa, tenemos más fallecidos que en la construcción”, afirmó.

Producción: José Benítez