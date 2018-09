Cardiodesfibriladores: Vázquez destaca su importancia pese a falta de control del Estado El presidente Tabaré Vázquez recalcó la importancia de contar con cardiodesfibriladores en todas las empresas y personal capacitado para usarlo.

Actualizado: 21 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Vázquez no mencionó, sin embargo, que el gobierno no controla el cumplimiento de a la ley 18360 y su decreto reglamentario que ya tiene 10 años.

Según esa norma todo el personal de salud debería estar capacitado en RCB. Además, todas las instituciones, empresas públicas o privadas, lugares de trabajo o de estudios de cualquier índole, están obligadas a que al menos la mitad de su personal (50%) esté entrenado en Resucitación Cardíaca Básica.

Vázquez habló de la importancia del tema en un evento de Cutcsa, donde se presentaron cardiodesfibriladores para algunas unidades.

“No se precisan grandes capitales para luchar contra estas enfermedades. No se precisa invertir en grandes tecnologías de última generación ni capacitación súper especializada. Se necesita nada más que asumir la responsabilidad política y asumir el riesgo de trabajar fuerte”, dijo.

No toquen nada hizo un pedido de acceso a la información y el MSP respondió que no sabe cómo se distribuyen geográficamente los desfibriladores ni cuántas personas están capacitadas para hacer resucitación cardíaca básica o para usar desfibriladores.

No se está cumpliendo la norma, no se sabe dónde están los aparatos. Además, no se controla siquiera que el personal de salud esté capacitado.