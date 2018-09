Moska nunca tuvo militancia partidaria y su música en general iba por caminos más poéticos. Pero lo sucedido en Brasil en los últimos años, con la caída de Dilma Rousseff, la Presidencia de Michel Temer y el ascenso de políticos como el ultraderechista Jair Bolsonaro, provocaron un cambio.

“Hubo un golpe terrible de la derecha”, le dijo el músico a 180 días antes del concierto que dará el 9 de octubre en el Auditorio Nacional del Sodre.

Ese proceso del que es tan crítico hizo que gente que antes estaba “en las cavernas” saliera a difundir su odio “a los homosexuales, a los pobres, a los indígenas”.

De cara al festejo de sus 25 años de carrera, Moska andaba por los caminos autorales que le son más propios, como el amor, el existencialismo, la filosofía. Pero los hechos lo forzaron a un “discurso más directo”.

Con esa necesidad latente, Moska se alió al compositor Carlos Rennó y durante cuatro semanas le dieron forma a una canción que cambiaría definitivamente el rumbo del disco.

La belleza, el amor, la belleza, “las cosas lindas”, empezaron a compartir espacio con el miedo.

Paulinho advierte que no es un disco “oscuro”. Dice que como en otros momentos de su carrera, la lágrima puede ser de diamante y poco convertirse en mucho. Algo así como “todo nuevo, de nuevo”.

Ese miedo, la sensación de pérdida, la pulsión de muerte pueden ser fuerzas que se conviertan en creatividad. En la letra de otro de los temas, “Jeito é não ficar só”, se plantea esa crítica de la actualidad con la esperanza en el futuro: “¿para qué morir hoy si mañana voy a estar mejor?”

En la entrevista con 180, el músico carioca recordó como una decisión fundamental de su carrera la que tomó en el año 2004. Dejó de trabajar para un sello que lo obligaba a editar un álbum cada 18 meses y se independizó. Desde los 20 a los 35 años había “trabajado como un loco” con el objetivo de al menos tener un éxito por disco.

Con la independencia llegó “Todo nuevo de nuevo” y su amistad con Jorge Drexler, responsable de su desembarco en Uruguay. Tenía menos dinero pero era más libre, podía trabajar las canciones lentamente. Además, finalmente logró dedicarse a otras cosas fuera de la música.

Se define como un multiartista. Va de ciclos de entrevistas en programas de televisión a la fotografía, pasa por el teatro y el cine.

“La música es mi reina, todo lo que hago es para componer y escribir canciones, no hay dudas, pero hago muchas cosas diferentes. Me encanta hacer cosas que no sé porque mi falta de experiencia me regala una mirada nueva”.