Los riesgos de la autoadministración de hormonas en los gimnasios La presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo, Cristina Alonso, dijo que la hormonización en deportistas tiene consecuencias negativas que se ven a largo plazo.

Actualizado: 26 de noviembre de 2018 — Por: Redacción 180

Foto: José Benítez, No Toquen Nada (Todos los derechos reservados)

Las hormonas son aquellas moléculas producidas por las glándulas que tenemos en el cuerpo, desde el páncreas a las tiroides, y la hormonización es una sustitución hormonal de aquella que está deficiente. De esa manera se pueden evitar efectos adversos.

Pero hoy a las hormonas no solo se le da este uso. Alonso dijo que también existe la “automedicación”, por ejemplo, en los gimnasios donde se consumen hormonas para generar hipertrofia muscular.

“Quizás tengamos un debe en la endocrinología, en general. Por el momento no está recomendado entre los usos de la medicina el tratamiento en deportistas porque lo clásico siempre fue la sustitución hormonal y en este caso no tienen un déficit. Pero, además, consumen dosis suprafisiológicas altas”, expresó la médica en entrevista con No toquen nada.

La médica explicó que este uso trae consecuencias negativas para el metabolismo y problemas cardiovasculares. “Más allá de que no esté entre las pautas médicas, si se toma, siempre es preferible la consulta y un control de riesgo porque circula en un carril paralelo, con compras por internet o con usos de drogas veterinarias. Y esas consecuencias, cuando hablamos de hormonas como la testosterona, no se ven a corto plazo, se ven generalmente a largo plazo”, agregó.