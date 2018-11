Se suspendió la final entre River y Boca; se juega el domingo El presidente de Conmebol informó que la final de la Copa Libertadores entre River y Boca fue suspendida luego de los incidentes que sufrió el ómnibus que llevaba a los jugadores del equipo xeneize.

Actualizado: 24 de noviembre de 2018 — Por: Redacción 180

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, informó en rueda de prensa que la segunda final entre River y Boca fue suspendida y se jugará este domingo a las 17:00.

La decisión llegó luego que la hora de inicio del partido se aplazara en dos oportunidades, debido a ataques de hinchas de River que recibió el ómnibus que transportaba al plantel de Boca.

"Quiero felicitar a ambos presidentes porque hubo entre ellos un pacto de caballeros, porque en estas condiciones se desnaturalizó el juego. Uno no puede jugar y el otro no quiere jugar con un rival que no está en condiciones", dijo Domínguez.

El transporte fue atacado con piedras, palos y gases por parte de hinchas violentos del "millonario" a pocas cuadras del estadio, en el barrio de Núñez.

Según las imágenes de televisión de varias cadenas deportivas, el vehículo ingresó al estadio con varios vidrios laterales rotos y los jugadores, una vez descendieron, iban tosiendo y con los ojos llorosos por efecto de los gases.

"¡Nos tiraron de todo!", dijo visiblemente afectado el volante y capitán 'xeneize', Pablo Pérez, con laceraciones en el brazo izquierdo.

El desplazamiento del automotor se hizo con una fuerte custodia de policía desde el exclusivo sector de Puerto Madero, en el centro de Buenos Aires, hasta el Monumental.

"Fue un descontrol en las últimas calles cerca al Monumental. La policía se vio desbordada ante tanto vandalismo y tuvo que dispersar a los hinchas de River con gases lacrimógenos, que también por efecto del viento y las ventanas rotas ingresaron al micro", anotó, a su turno, Juan Carlos Crespi, exdirigente boquense.

Desde 2013 rige en Argentina una prohibición para que las hinchadas visitantes asistan a los estadios del rival debido a recurrentes hechos de violencia.

El partido de ida en la Bombonera, hace dos semanas y donde no se presentaron incidentes ni ataques al plantel de River, terminó 2-2.

(AFP)