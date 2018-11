Mujica habló de Murro pero no de Cosse El expresidente José Mujica reiteró este sábado que no será precandidato y explicó por qué quiso que Ernesto Murro fuera candidato. No habló de Carolina Cosse, precandidata que el MPP decidió apoyar el domingo.

Actualizado: 26 de noviembre de 2018 — Por: Redacción 180

En un acto en el Platense Patín Club, el Movimiento de Participación Popular reunió a su militancia este sábado, previo al congreso del sector que definiría cómo se posicionarían en la interna del oficialismo. La atracción central de la tarde era el discurso de Mujica, líder del principal sector del Frente Amplio.

“El gran partido no es la interna, es en octubre. Allí se juega el partido central".

—Mujica.

Mujica centró su discurso en un llamado a la unidad de la izquierda.

“El gran partido no es la interna, es en octubre. Allí se juega el partido central, la derecha con todas sus diferencias y sus matices se va a agrupar contra nosotros. En ese entonces pondremos nuestros huesos al servicio de la fórmula que elija el Frente y haremos todo lo que podamos”, afirmó.

En ese sentido, el expresidente explicó sus razones para pomover una candidatura como la del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que finalmente naufragó por falta de apoyo.

“Hemos tratado de buscar apoyo para alguna candidatura no sectorizada, que no pertenezca a mi potrero, al potrero de aquel, lo que se llamaba la gente independiente. Por eso fuimos a molestar a Murro, un hombre capaz, independiente. Caminamos mucho pero no pudimos conseguir apoyos, queríamos candidaturas independientes para evitar la sectorización fuerte en el Frente”, señaló.

"Soy consciente que hay mucha gente que me quiere pero hay gente poderosa que me odia".

—Mujica.

Respecto a su eventual candidatura, Mujica reiteró que si bien tiene mucho apoyo popular, hay “gente poderosa” que lo odia.

“Para mí hubiera sido mucho más fácil haber dicho sí que haber dicho no. No solo que estoy viejo, percibo que viene otro tiempo y no quiero contribuir a incrementar la confrontación porque soy consciente que hay mucha gente que me quiere pero hay gente poderosa que me odia. No debo contribuir en llevar a mi país a confrontar porque necesitamos un margen de unidad nacional como fuere”, reclamó.