Para Mujica “poco vale” saber quién tenía la razón en litigio Casal-DGI El expresidente José Mujica dijo que de “poco vale” saber quién tenía la razón en el litigio de la DGI frente a Francisco Casal.

Actualizado: 27 de noviembre de 2018 — Por: Redacción 180

Mujica escribió esto en una carta que le escribió a la comisión investigadora de Diputados sobre el financiamiento de las campañas. Según Mujica, lo importante era saber “quién ganaba el pleito” y “las perspectivas de reclamo al Estado eran enormes”.

La Comisión lo invitó para que explique por qué como presidente archivó el litigio y le condonó a Casal una deuda de 10 millones de dólares.

Mujica declinó la invitación y les escribió que “el mecanismo de la Comisiones Investigadoras como está se torna en un circo mediático”.

Les recomienda a la comisión que invite a los profesionales que trabajaron en el caso. Mujica presenta una larga lista de abogados especialistas que fueron claves para la resolución. Y dice que fue clave la actuación de la Fiscalía de gobierno.

A comienzos de mes el exfiscal Daniel Borrelli reconoció el Parlamento que todos esos informes de abogados tributaristas, en los que se basó, fueron contratados por Casal. El único que no había sido contratado por Casal era el de Guyer y Regules. Pero en ese caso no decía que Casal no debía a la DGI.

Según Mujica era un caso donde lo decisivo era “la verdad jurídica”.