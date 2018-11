Incidentes en Artigas: se afectó “de forma ilegítima los derechos de libertad de expresión” La Institución Nacional de Derechos Humanos señaló que en el incidente con dos trabajadores tabacaleros durante un acto del gobierno en Artigas “se afectaron de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica”.

Actualizado: 28 de noviembre de 2018 — Por: Redacción 180

Para fundamentar su declaración la Institución Nacional de Derechos Humanos cita a la Corte Interamericana de Derechos Humano que señala que “la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.

La declaración también recuerda “al Poder Ejecutivo y en especial al Ministerio del Interior que toda medida que se adopte para asegurar la seguridad y la convivencia debe guiarse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

El PIT-CNT también cuestionó la actitud de la seguridad del acto contra los trabajadores tabacaleros. Así lo hicieron sus principales dirigentes, por ejemplo Fernando Pereira en Telemundo.

“Yo no vi ninguna irrespetuosidad en ninguno de los demandantes. Claramente allí hay una demanda por trabajo en la plantación tabacalera. Y esa demanda la hicieron en forma pacífica. De forma tal que haberlos detenido, corrido la pancarta, no nos parece un tema de ajuste. Nosotros conocemos a Bonomi hace años, sabemos que no es una persona violenta, agresiva o poco tolerante. Ahora ayer se equivocó y cuando se equivocan las personas en una sociedad democráctica conviene admitirlo. Punto”, dijo el presidnete de la central de trabajadores.

También el Partido Nacional emitió una declaración en la que señalan su “absoluto rechazo a este tipo de actitudes por parte de quien debiera garantizar en una democracia la libre expresión”.

El comunicado agrega que “estas conductas de corte totalitario, nada tienen que ver con un sistema democrático republicano de gobierno, donde la libertad de expresión es uno de los pilares que debemos cuidar permanetemente, por lo que esperamos una pública reacción del Gobierno”.