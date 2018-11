“Preocupación” por práctica del gobierno de difundir antecedentes de manifestantes La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un nuevo comunicado donde dice estar “preocupada” por la práctica del Poder Ejecutivo de publicar información de las personas que mantuvieron discusiones públicas con autoridades de gobierno.

Este miércoles el Ministerio del Interior publicó los antecedentes penales de una de las personas involucradas en el episodio donde el ministro Eduardo Bonomi forcejeó con manifestantes en un acto en Artigas.

Según la Institución de Derechos Humanos esta práctica no contribuye respecto a la cuestión de fondo ni a resolver las controversias planteadas.

El comunicado también refiere a la publicación de datos del colono que tuvo una discusión con el presidente Tabaré Vázquez, en la puerta del Ministerio de Ganadería, a la salida de una reunión con integrantes de “Un Solo Uruguay”.

Este miércoles, después de que el Ministerio del Interior publicó los antecedentes penales de uno de los involucrados, Bonomi justificó en rueda de prensa el procedimiento de su custodia.

“Yo me fui separado de mis custodias. Hoy me enteré de que les habían avisado que uno de los tres era un homicida procesado. Entonces intervienen rápidamente y los separan a los tres porque no creo que supieran cuál era el homicida”, dijo.