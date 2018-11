Gallardo: “No sabemos ni cuándo ni dónde, pero la final se va a jugar” El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo este miércoles que “estoy convencido de que vamos a jugar la final” de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, tras el partido de vuelta que postergó la Conmebol y cuyo futuro debe resolver.

Actualizado: 29 de noviembre de 2018 — Por: Redacción 180

Después de la derrota por penales frente a Gimnasia La Plata por las semifinales de la Copa Argentina, Gallardo no quiso hacer referencia en principio a los incidentes ocurridos el sábado pasado cerca de la cancha de River, donde hinchas locales agredieron el bus que transportaba al plantel de Boca, y una lesión que sufrió el jugador xeneize Pablo Pérez determinó la suspensión de la final de la Libertadores.



“La final de la Copa Libertadores se va a jugar. No sabemos cuándo ni dónde, veremos qué pasa el jueves. Pero yo estoy seguro de que el partido se va a jugar. A partir de mañana vamos a empezar a preparar el partido y después veremos dónde jugamos. Yo lo quiero jugar en cualquier lado, después hay que ver si Boca se presenta”, declaró Gallardo.



Respecto de lo sucedido en las cercanías del estadio Monumental el sábado pasado, el entrenador ‘millonario’ expresó que “esto no es un hecho aislado, esto se ve en cada partido de Copa. Quedamos en el ojo de la tormenta, pero en el mundo del fútbol estas cosas pasan. Nosotros queríamos jugar y nada más, tan simple como eso. Después, hay cosas que no dependen de nosotros”.



“Voy a preparar el equipo porque estoy convencido de que vamos a jugar. Nosotros somos fuertes, lo hemos demostrado más de una vez. Hoy (contra Gimnasia) también quedó demostrado. El juego estuvo en varios pasajes, fuimos superiores al rival, somos un equipo competitivo y nos vamos a preparar para jugar la final”, insistió Gallardo.

AFP