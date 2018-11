Paranaense da el salto y espera rival colombiano en final de Sudamericana El Atlético Paranaense clasificó este miércoles a su primera final de la Copa Sudamericana al eliminar a un débil Fluminense, al que venció por 2-0 en Rio de Janeiro, y espera ya en la decisión al vencedor del duelo colombiano entre Junior de Barranquilla y Santa Fe.

Actualizado: 29 de noviembre de 2018 — Por: Redacción 180

Apenas tardó cuatro minutos el 'Furacao', que llegaba al Maracaná con la ventaja del 2-0 de la ida, en acabar con las esperanzas de los locales, gracias al tempranero tanto de Nikao. Sumido en la peor racha sin goles de su historia, el 'Flu' no consiguió remontar y aún encajó el tanto de Bruno Guimaraes (54), mientras seguía sumando minutos a su sequía de ocho partidos sin marcar.



Finalista de la Copa Libertadores-2005 que conquistó el Sao Paulo, el Paranaense entra así en su primera decisión de la Copa Sudamericana tras haberse quedado a las puertas en 2006, cuando perdió en semifinales ante el Pachuca mexicano.



El equipo de la sureña Curitiba, que sueña con conquistar su primer título internacional, aguarda ahora el desenlace de la semifinal colombiana que se cerrará el jueves, favorable para el Junior tras el 2-0 de la ida.

Bloqueo

Tenía ante sí un reto colosal el Fluminense. No solo debía remontarle el 2-0 de la ida a uno de los equipos más eficientes del torneo, sino que tenía que romper el bloqueo que le atenaza desde hace un mes.



El que le tiene sin marcar un gol desde el pasado 31 de octubre -en la victoria en cuartos ante Nacional (1-0)- y le ha obligado a jugarse el descenso este domingo en la última fecha del Brasileirao.



Lo ha intentado todo Marcelo Oliveira para acabar con el maleficio, pero a los cariocas se les ha borrado el camino a puerta. Desesperado, el técnico reforzó la punta con el trío formado por Junior Dutra, Luciano y Marcos Junior, pero ni así logró despertar el 'tricolor'.



Empujado por una hinchada que quería creer, los locales salieron con ímpetu al Maracaná pero las diferencias entre su turbulenta temporada -marcada por la crisis financiera y la lesión de Pedro, su joven esperanza-, y el orden del Paranaense eran abismales.



Ordenado y sereno, el 'Furacao' no tuvo que esperar ni cinco minutos para liquidar definitivamente a un 'Flu', al que su verdadera final le aguarda el domingo.



Fue lo que tardó Nikao en aprovechar un buen centro desde la derecha de Cirino, y al que no llegó Pablo, para batir de un tiro cruzado a Julio César.



El tanto cayó como una losa en un Maracaná que siempre supo que era muy difícil, pero al que le hubiera gustado soñar algo más. Con todo el partido aún por delante, solo un milagro podía salvar a los de Oliveira, que trataron sin embargo de mantener el tipo.



Con la mente puesta ya en una final inédita, el 'Furacao' le dio el balón a los anfitriones, enredados a cada ataque. Lo intentaban con balones colgados al área que se perdían sin encontrar remate y con los tiros de lejos de Luciano, pero siempre sin incomodar a Santos.



Blando, su marcaje tampoco daba grandes problemas a los de Curitiba, que tampoco necesitaron de un juego brillante.

116 años

Solo se acercó al deseadísimo tanto el Fluminense comenzada ya la segunda parte, cuando Luciano tuvo la llave para desbloquear la puerta con un tiro que superó a Santos, pero que acabó salvando in extremis Thiago Heleno.



Comenzaba a ver la luz el 'Flu', cuando el Paranense volvió a cortarle las alas con un veloz contraataque dirigido por Nikao, y que acabó con Cirino -de nuevo- sirviéndole un centro que era ya medio gol al joven Guimaraes.



Con el 2-0 en casa y necesitando cinco tantos para remontar, nada podía hacer ya un 'tricolor' al que le esperaban 36 minutos eternos.



Muchos espectadores quisieron ahorrárselos y se fueron antes de hora del Maracaná, mientras el 'Flu' seguía luchando por encontrar el gol que atajara la sequía y dejara de sumar minutos al peor récord de sus 116 años.



Pero no llegó, y los cariocas encaran su 'final' del domingo con los nervios de punta mientras el Paranaense prepara ya las maletas para Colombia, donde le aguarda la historia.



AFP