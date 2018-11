Alan García intentó asilarse en Costa Rica y Chile, antes que Uruguay El expresidente peruano Alan García, quien pidió asilo en la embajada de Uruguay luego de que la justicia peruana le prohibiera salir del país, había explorado conseguir refugio en otras naciones, entre ellas Costa Rica y Chile, afirmó este jueves un periódico limeño.

Actualizado: 29 de noviembre de 2018 — Por: Redacción 180

"Un emisario de García se acercó a la Embajada de Costa Rica. En ausencia de su embajador, fue recibido por el encargado de negocios Charles Hernández. Éste, con prudencia, no solo dijo que consultaría con sus superiores, lo que es obvio en estos casos; sino que llamó a nuestra cancillería a pedir información", dijo el diario El Comercio.



"Fuentes diplomáticas nos contaron que, antes o simultáneamente con sus tratos ante Uruguay, García consultó la posibilidad de asilo ante Colombia, México y también Chile", agregó el decano de la prensa peruana.



García, de 69 años, buscó refugio en la embajada el 17 de noviembre, horas después de que la justicia peruana le prohibiera salir del país por 18 meses mientras es investigado en el marco del escándalo de las dádivas de la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.



La prohibición de salida del país de García, líder del partido socialdemócrata APRA, fue dictada luego de que la fiscalía ampliara investigación por supuestos sobornos pagados por por un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).



El presidente peruano, Martín Vizcarra, dijo el lunes que espera con "tranquilidad" la decisión de Uruguay, pero insistió en que "en el Perú hay independencia de poderes, hay un pleno Estado de derecho", desestimando el argumento de García de que es víctima de una "persecución política".



Por su parte, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ha dicho que se tomará "el tiempo que sea necesario" para decidir si le concede asilo a García, quien también gobernó de 1985 a 1990.



En una llamada al diario, Ricardo Pinedo, asistente de García, negó "que se hayan acercado a otra embajada, pues –afirmó– respetan el trámite iniciado ante Uruguay, agregó el rotativo.



"Oficialmente no tenemos información respecto a que (García) haya solicitado asilo a otras embajadas" en caso de que Uruguay se lo niegue, dijo en tanto a periodistas el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, este jueves.



"No está claro en la norma (la Convención de Caracas de 1954) qué debe hacer Uruguay si rechaza el asilo", agregó.



Algunos analistas peruanos creen que si Uruguay le niega el asilo, García podría optar por quedarse en la embajada, en un caso similar al vivido por el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979). Éste permaneció cinco años, de 1949 a 1954, refugiado en la embajada de Colombia en Lima, debido a que la junta militar gobernante le negaba el salvoconducto.



Por el caso Odebrecht también están bajo la lupa de la fiscalía peruana los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace un mes.



AFP