Junior de Comesaña eliminó a Santa Fe y va por su primera Copa Sudamericana El Junior de Barranquilla despachó a Santa Fe por la puerta de atrás, con una victoria en casa por 1-0 este jueves, y definirá el título de la Copa Sudamericana 2018 frente al Atlético Paranaense de Brasil al quedarse con el duelo de semifinales entre equipos colombianos.

Actualizado: 30 de noviembre de 2018 — Por: Redacción 180

Con dos jugadores expulsados en cada equipo, el cuadro tiburón revalidó el triunfo 2-0 que alcanzó en la ida con una ajustada actuación frente a su afición, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



El internacional Teófilo Gutiérrez, que vio la roja al término de la primera parte tras propinarle un codazo a Carlos Arboleda, dio el puntillazo final con una anotación a los 23 minutos.



Con el 3-0 en el global, Junior se sacó la espina del año pasado cuando cayó eliminado en semifinales a manos del brasileño Flamengo.



El club barranquillero, que dirige el técnico de origen uruguayo Julio Comesaña, se medirá en la instancia definitiva con el Paranaense, que inclinó la balanza frente al Fluminense en la disputa entre brasileños.



Será su primera final internacional y, de paso, podría conseguir el doblete si vence a Independiente Medellín en la final del torneo colombiano.



"Era importante el trabajo defensivo hoy, sabíamos que iba a ser un partido complicado. El equipo tuvo compromiso y supo sacar el partido adelante a pesar de las expulsiones", declaró el zaguero central Jefferson Gómez a la cadena Fox Sports.



Atlético Junior avanzó a la final tras dejar en el camino a los argentinos Colón y Defensa y Justicia.

Un gol de despedida

Sin renunciar nunca a la iniciativa, Junior administró con inteligencia la ventaja que había cosechado en el primer lance y logró trabar el juego en los primeros 45 minutos.



Bajo la orientación del uruguayo Guillermo Sanguinetti, Santa Fe fue un equipo de chispazos, con más ímpetu que ideas, que ni siquiera supo qué hacer cuando estuvo con más hombres en la cancha.



Un tiro esquina del volante Jarlan Barrera definió el compromiso. El 10 envió la pelota al área para que Gutiérrez, fiel a su instinto goleador, terminará capitalizando un mal despeje del arquero Miguel Solis.



El árbitro argentino Patricio Loustau acudió al VAR antes de darle el tanto a los locales.



Con la expulsión de 'Teo' se cerró la primera parte.

Brusco cambio de libreto

En el segundo tiempo, Junior, que había saltado al campo con un 4-4-2, decidió mantener su vocación ofensiva, pese a perder a uno de sus goleadores.



Sin embargo, se vio obligado a cambiar sobre la marcha tras la expulsión del zaguero Gabriel Fuentes a los 59 por doble amarilla.



Con el once diezmado, Comesaña sacrificó a su '10' y optó por reforzar la contención con David Murillo.



No obstante la ventaja numérica, los rojos no reaccionaron y por el contrario abrieron la puerta para el contraataque local. Junior estuvo más cerca del segundo que Santa Fe del empate.



Entonces vino el golpe que, paradójicamente, despertó al club bogotano.



Con apenas 23 minutos en el terreno, Arley Rodríguez vio la roja por doble amarilla a los 72.



Junior, más recatado que en la primera parte, soltó la rienda y Santa Fe se acercó con peligro a los predios de José Luis Chunga.



El expreso rojo no logró, sin embargo, concretar y entonces vino la última expulsión que sentenció el juego.



Sobre el cierre, el uruguayo Diego Guastavino dejó a los visitantes con nueve.



Santa Fe se igualó por lo bajo con los barranquilleros. En esta semifinal siempre estuvo por detrás de su rival en fútbol.



AFP